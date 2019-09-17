هل انخفضت تكاليف المعيشة في أبوظبي؟

أصدر مركز الإحصاء في أبوظبي (SCAD) مؤشرات أسعار المستهلكين من يناير إلى أغسطس 2019 – مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأظهرت الدراسة أن تكلفة المعيشة قد انخفضت فعليًا في إمارة أبوظبي بالنظر إلى أن مؤشر أسعار المستهلك قد انخفض.

ما هو مؤشر أسعار المستهلك

مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس يحلل المتوسط ​​المرجح لأسعار سلة السلع والخدمات الاستهلاكية. ويبحث في كل عنصر، ويتم تجميع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري، في غضون 12 يوم عمل من نهاية الشهر المرجعي.

وانخفض مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.2 في المائة في أغسطس من هذا العام مقارنة مع أغسطس 2018.

ما الذي يساهم أكثر في انخفاض مؤشر أسعار المستهلك؟

“الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود” هي العنصر في سلة أسعار السكان في أبوظبي التي ساهمت أكثر من غيرها في انخفاض مؤشر أسعار المستهلك هذا العام. والبند الذي يتضمن الإيجار والمرافق والوقود لديه أعلى وزن أو أهمية (31.2 في المائة) لنفقات المقيمين وانخفض بنسبة 3.6 في المائة هذا العام بالمقارنة مع عام 2018.

حساب آخر ذو وزن مرتفع انخفض هذا العام هو “النقل”. لقد انخفضت هذه التكلفة بنسبة 6 في المائة ولها وزن 14 في المائة من إجمالي النفقات.

أكبر زيادة في عام 2019

وارتفع مؤشر “الترفيه والثقافة”، وهو عنصر يقل وزنه عن 5 في المائة، فعليًا بأكثر من 14 في المائة هذا العام، مما يجعلها أكبر زيادة على جدول بيانات مؤشر أسعار المستهلك. كما سجلت المصاريف تحت عنوان “المطاعم والفنادق” و “التبغ” زيادات تفوق 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

لا تغيير

وبقيت “تكاليف الصحة” ثابتة بدون أي تغيير وفقًا لبيانات SCAD.

في المجموع

بالنظر إلى الصورة كاملة، هناك انخفاض تراكمي بنسبة 0.8 في المائة على أرقام مؤشر أسعار المستهلك. كما انخفضت معدلات التضخم بشكل كبير، حيث أظهر يوليو وأغسطس انخفاضًا بنسبة 1.4 و 1.2 في المائة – مقارنةً بـ3.8 و 4.1 في المائة في نفس الوقت، بحسب غلف نيوز.