هل ستسافر إلى الإمارات؟ هنا دليل السفر المحدث الذي تحتاجه

عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تحديث إجراءات السفر بسبب وباء كورونا، لذلك سواء كنت مقيم أو سائح فإن دليل السفر المحدث بالكامل هذا سيمنحك كل التفاصيل و التحديثات التي تحتاجها.

السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كمقيم:

بالتزامن مع الإجراءات التخفيفية للحظر التي أصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة وعودة الحياة إلى طبيعتها من جديد، أعلنت حكومة الإمارات عن إجراءات جديدة حيث اعتباراً من 31 اغسطس:

يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن السفر إلى دبي دون موافقة مسبقة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICA) - باستثناء المسافرين القادمين من 10 دول آسيوية وأفريقية.

يطلب من جميع المسافرين إلى دبي من أي بلد مغادرة (بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي) أن يحملوا شهادة اختبار COVID 19 RT‑PCR سلبية لاختبار تم إجراؤه خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة قبل المغادرة.

يتعين على المقيمين المسافرين من بنغلاديش والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وجنوب إفريقيا وسريلانكا وأوغندا وفيتنام وزامبيا الحصول على موافقة من GDRFA و ICA قبل السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، لكن لا ينطبق ذلك على المسافرين الذين لديهم أنواع أخرى من التأشيرات ، مثل تأشيرة الإقامة أو العمل الصادرة حديثًا ، أو تأشيرة الإقامة القصيرة أو الإقامة الطويلة ، أو تأشيرة الزيارة أو التأشيرة عند الوصول، وذلك وفقاً لشركة طيران الإمارات.

وأيضًا يتعين على القادمين من هذه الدول العشر أن يقدموا شهادة اختبار COVID-19 PCR سلبية مع رمز الاستجابة السريعة الصادر في غضون 48 ساعة من وقت جمع العينة في منشأة صحية معتمدة. بالإضافة إلى ذلك ، يتعين عليهم تقديم تقرير اختبار PCR سريع مع رمز الاستجابة السريعة لاختبار يتم إجراؤه في مطار المغادرة في غضون ست ساعات من المغادرة.

لا يحتاج المسافرون الذين يحملون تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية "معرض دبي إكسبو 2020" إلى موافقة من الهيئة العامة للطيران المدني لدخول دبي.

وأيضًا سيتم قبول الفئات التالية فقط من المسافرين القادمين إلى دبي من أفغانستان وإندونيسيا:

1.المواطنون الإماراتيون وأقاربهم من الدرجة الأولى

2.أعضاء البعثات الدبلوماسية

3.حاملو التأشيرات الذهبية والفضية من دولة الإمارات العربية المتحدة

4.المسؤولون والمسافرون الذين تم إعفاؤهم و/أو منحهم الإذن بدخول الإمارات العربية المتحدة من قِبل السلطات المختصة

السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كسائح:

قبل الحجز إلى دبي تأكد إذا كنت بحاجة إلى تأشيرة أم لا بناءاً لجنسيتك، حيث يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول، أو يمكن الحصول على تأشيرة زيارة من سلطات الهجرة في دبي قبل السفر.

يمكن لحاملي تصاريح الدخول وتأشيرات الزيارة - من البلدان التي يتم فيها تقييد السفر إلى الإمارات العربية المتحدة - السفر الآن إلى دبي.

في 28 أغسطس ، أعلن المجلس الدولي للطوارئ والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث الطارئة (NCEMA) أن البلاد ستستأنف إصدار التأشيرات للسائحين الملقحين بفيروس كورونا اعتبارًا من 30 اغسطس.

في 30 أغسطس 2021 ، تم السماح للمسافرين الذين يحملون أي نوع من التأشيرات و / أو إذن الدخول الممنوح من السلطة المختصة في الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى دبي من بنغلاديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند وإندونيسيا وليبيريا وناميبيا ، نيبال ونيجيريا وباكستان وسيراليون وسريلانكا وجنوب إفريقيا وأوغندا وفيتنام وزامبيا.

يجب على الركاب تقديم نسخة مطبوعة من نتيجة اختبار COVID-19 PCR السلبية (تظهر رمز الاستجابة السريعة) باللغتين الإنجليزية أو العربية من اختبار تم إجراؤه في بلد المغادرة من قبل خدمة صحية معتمدة قبل 48 ساعة من مغادرة بلدهم. رحلة قادمة إلى دبي.

يجب أن يخضع الركاب لاختبار PCR سريعًا في مطار المغادرة في غضون ست ساعات من الصعود إلى الطائرة (يجب أن يعرض تقرير الاختبار رمز الاستجابة السريعة QR).

. يجب على الركاب الخضوع لاختبار PCR عند الوصول إلى دبي.

المسافرون إلى الإمارات العربية المتحدة المعفيون من متطلبات اختبار COVID19 PCR قبل المغادرة:

1. مواطني دولة الإمارات العائدين إلى دبي من أي دولة.

2. المرافقون من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لأحد أفراد الأسرة من مواطني الدولة من الدرجة الأولى

3. العمالة المنزلية المصاحبة لكفيل مواطن إماراتي

4. الأطفال أقل من 12 سنة

5. الركاب الذين يعانون من إعاقات متوسطة إلى شديدة.

القائمة الخضراء المحدثة لأبوظبي

أصدرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي (DCT- أبوظبي) "القائمة الخضراء" المحدثة للسفر إلى أبوظبي والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2021 (12:01 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة).

يمكن للزوار من "القائمة الخضراء" أدناه السفر إلى أبوظبي ، وسيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي الإلزامي:

ألبانيا

أرمينيا

أستراليا

النمسا

البحرين

بلجيكا

بوتان

بروناي

بلغاريا

كندا

الصين

جزر القمر

كرواتيا

قبرص

الجمهورية التشيكية

الدنمارك

فنلندا

ألمانيا

اليونان

هونغ كونغ (SAR)

هنغاريا

إيطاليا

اليابان

الأردن

الكويت

قيرغيزستان

لوكسمبورغ

جزر المالديف

مالطا

موريشيوس

مولدوفا

موناكو

هولندا

نيوزيلاندا

النرويج

سلطنة عمان