هل هذا أفضل وقت لشراء منزل أو اثنين في دبي؟

ليس سراً أن أسعار العقارات في دبي تشهد تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويقوم المطورون باستكشاف طرق لا تحصى لتحفيز المستخدمين النهائيين على شراء المنازل بدلاً من استئجارها.

بالإضافة إلى ذلك، هناك زيادة مفرطة في سوق العقارات، وسيتم تسليم عشرات الآلاف من الشقق والفلل هذا العام والعام المقبل والعام الذي يليه.

وبات الكثيرون اليوم يرغبون باقتناء أكثر من منزل، وربما يكون السوق في دبي في الوقت الحالي مناسباً للراغبين بذلك، حيث انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ في العديد من المناطق. ويتوقع المراقبون أن يتنافس المستثمرون وخاصة الأثرياء على امتلاك أكثر من منزل في دبي مع دخول العقد الثالث من القرن الحالي.

وشهدت مبيعات إعمار للعقارات السكنية في دبي نمواً بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019. ومن الواضح أن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين الذين يستعدون لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأسعار المنخفضة عندما يرتفع السوق من جديد.

وكشفت دراسة أجريت حديثاً عن أن دبي هي ثالث أرخص مدينة للسياحة الفاخرة بالعالم، وباتت تجذب أعداداً متزايدة من السياح والراغبين بالإقامة فيها على حد سواء. ومع اقتراب معرض إكسبو 2020، من المتوقع أن ينمو الإقبال أكثر على المدينة، بحسب خليج تايمز.