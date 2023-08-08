هل يتم تأجيل النزال القتالي بين مارك زوكربيرج وإيلون ماسك بسبب الوضع الصحي للأخير؟

نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك البالغ من العمر 52 عامًا في صفحته على منصة "اكس" " X" والمعروفة بمنصة "تويتر" سابقا، تغريدة كشف من خلالها أنه سيخضع الى فحص أشعة بالرنين المغناطيسي لرقبته وأعلى ظهره، وقد يتطلب الأمر بعد ظهور نتيجة الأشعة الى عملية جراحية.

إيلون ماسك يعلن عن إمكانية خضوعه لعملية جراحية

وكشف رجل الأعمال المثير للجدل بأنه لا يعلم ما إن سيخضع الى العملية الجراحية المطلوبة هذا الأسبوع أم لا، وذلك قبل خوضه النزال المرتقب مع مارك زوكربيرج المؤسس لمنصة "Meta"، ولم يكشف في تغريدته التي نشرها أي تفاصيل أخرى وقال: " ما يزال الموعد المنتظر غير محدد… سأخضع إلى تصوير رنين مغناطيسي لرقبتي وأعلى ظهري غدا.. وقد يتطلب الأمر لعملية جراحية قبل خوض القتال، وسيتضح الأمر هذا الأسبوع".

ويحظى ماسك باهتمام كبير في منصات التواصل الاجتماعية وذلك بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و شركة "سبيس اكس"، وبالرجوع إلى حالته الصحية فإنها تشغل اهتماما كبيرا بين الناس في جميع أنحاء العالم.

Exact date is still in flux. I’m getting an MRI of my neck & upper back tomorrow.



May require surgery before the fight can happen. Will know this week. August 7, 2023

وذكر ماسك بتغريداته بأنه يعاني من ألم شديد في ظهره بعد مواجهته مع مصارع سومو المشهور.

وفي وقت سابق أعلن الملياردير الأمريكي عن نيته بث النزال القتالي المنتظر بينه وبين مارك مباشرة على منصة X وقال في تغريدته: "نزال مارك مع ماسك في بث مباشر على منصة اكس.. وستحول جميع الأرباح الى الجمعية الخيرية للمحاربين القدامى."

المنافسة تشتد بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

بدأت قصة النزال بين مارك ومساك بعد إطلاق الأخير تطبيق Threads ثريدز المنافس لتطبيق تويتر، وأصبحت حاليًا "X"، ليقرر الثنائي نقل المنافسة بينهما من عالم التطبيقات إلى أرض الواقع.

وكشف زوكربيرج في وقت سابق بإن النزال من المتوقع أن يكون يوم 26 أغسطس المقبل، وأعلن عن حماسته في انتظار هذا النزال وقال في منشور سابق له: "إنني جاهز من الآن… ولا أستطيع الإنتظار".