مباراة القفص.. ماسك: القتال ضد زوكربيرغ سيبث على الهواء (فيديو)

أعلن إيلون ماسك، الملياردير ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا، أنه سيتم بث قتاله الشخصي المحتمل مع مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "إكس"، الذي كان يعرف سابقًا باسم تويتر.

ويبدو أن إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، قائدا عملاقي التكنولوجيا، اتفقا على مواجهة "مباراة القفص" في أواخر يونيو الماضي.

ويتدرب زوكربيرغ بالفعل على فنون القتال المختلطة، حيث نشر عن إكماله لأول بطولة جو جيتسو له في وقت سابق من هذا العام.

وكتب ماسك في منشور على منصة إكس يوم الأحد: "معركة زاك ضد ماسك ستعرض على الهواء مباشرة عبر تطبيق إكس... ستذهب جميع العوائد إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى".

وأشار إلى أنه يتدرب على القتال برفع الأثقال ويحضرهم للعمل بدلاً من التمرينات.

حتى الآن، لا يزال السؤال حول ما إذا كان إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ سيتوجهان فعليًا إلى الحلبة أم أن ذلك مجرد مزحة، ويظل الأمر في علم الغيب، وفقًا لما ذكرته "أسوشيتد برس".

وعلى الرغم من ذلك، فقد أثارت هذه الفكرة المزاح واهتماماً واسعًا في الجمهور.

