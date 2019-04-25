هل يسهم إنترنت الجيل الخامس في تغيير الحياة؟

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إنترنت الجيل الخامس، الأكثر سرعة وتطورا من إنترنت الجيل الحالي، أصبح على الأبواب
إنترنت الجيل الخامس، الأكثر سرعة وتطورا من إنترنت الجيل الحالي، أصبح على الأبواب.
يتوقع الخبراء أن تغير حياتنا بشكل جذري، وأن تترك أثراً في اقتصادات الدول، بحسب موقع سكاي نيوز.
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سامسونج ستؤخر طرح هاتفها القابل للطي في الأسواق بسبب مشكلات فنية
أبل ستجلب المزيد من ميزات “iOS” إلى حواسيب الماك
سامسونج ستؤخر طرح هاتفها القابل للطي في الأسواق بسبب مشكلات فنية
أبل ستجلب المزيد من ميزات “iOS” إلى حواسيب الماك
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