هل يسهم إنترنت الجيل الخامس في تغيير الحياة؟

إنترنت الجيل الخامس، الأكثر سرعة وتطورا من إنترنت الجيل الحالي، أصبح على الأبواب.

يتوقع الخبراء أن تغير حياتنا بشكل جذري، وأن تترك أثراً في اقتصادات الدول، بحسب موقع سكاي نيوز.