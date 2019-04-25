هل يسهم إنترنت الجيل الخامس في تغيير الحياة؟

منشور 25 نيسان / أبريل 2019 - 11:06
 يتوقع الخبراء أن تغير حياتنا بشكل جذري، وأن تترك أثراً في اقتصادات الدول
 يتوقع الخبراء أن تغير حياتنا بشكل جذري، وأن تترك أثراً في اقتصادات الدول
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إنترنت الجيل الخامس، الأكثر سرعة وتطورا من إنترنت الجيل الحالي، أصبح على الأبواب

إنترنت الجيل الخامس، الأكثر سرعة وتطورا من إنترنت الجيل الحالي، أصبح على الأبواب.

 يتوقع الخبراء أن تغير حياتنا بشكل جذري، وأن تترك أثراً في اقتصادات الدول، بحسب موقع سكاي نيوز.

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