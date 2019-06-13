هواوي تلغي إطلاق الكمبيوتر المحمول بسبب الحظر الأمريكي

ألغت Huawei إطلاقها المزمع لجهاز كمبيوتر محمول جديد بسبب الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة مؤخراً والذي يمنع الشركة من شراء قطع الغيار من الشركات الأمريكية دون موافقة حكومية خاصة.

صرح ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستهلكين في شركة Huawei، لـ CNBC بأن الشركة تخطط لإطلاق منتج MateBook جديد، لكنها أجلت الأمر إلى أجل غير مسمى.

ووصف يو الوضع بأنه “مؤسف”، ولم يستطع تحديد موعد لاحق لإطلاقه، وقال إن ذلك يعتمد على المدة التي ستدرج فيها هواوي على القائمة السوداء، فإذا بقيت هواوي على “قائمة الكيانات” الأمريكية لفترة طويلة، فقد يتم إلغاء MateBook الجديد كليا”.

بعد إدراجها في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة في شهر مايو، تم منع شركة Huawei من شراء قطع غيار من Intel و Qualcomm.

بالنظر إلى أن جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة MateBook من Huawei التي تم إصدارها حتى الآن تستند إلى شرائح Intel، فمن المحتمل أن Huawei لم تتمكن من الحصول على الأجزاء الضرورية من MateBook الجديدة – على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الشركة قد خزنت ما يكفي من المكونات لتكفي ثلاثة أشهر على الأقل.

ورغم أن Huawei لا تبيع عددا كبيرا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، إلا أن إلغاء منتج جديد مهم سيضر الشركة بالتأكيد، خاصة بالنظر إلى رغبة Huawei في أن تصبح بائعا للكمبيوتر الشخصي.