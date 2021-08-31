هوندا تزيح الستار عن سيارتها الرياضية الفاخرة الجديدة "NSX Type S"

كشفت شركة هوندا اليابانية الستار عن سيارتها الرياضية الفاخرة الجديدة "NSX Type S"، والتي ستصدر في يوليو 2022، ويصل سعر طرازها العادي إلى 220,000 دولار، بينما يصل سعر طرازها الهجين إلى نحو 254,000 دولار.

وستكون هذه السيارة الخارقة ــ التي تصل سرعتها حتى 307 كلم في الساعة ــ آخر نسخة من موديل "NSX" الأيقوني قبل إيقاف إنتاجه بالكامل بسبب رغبة الشركة بالتركيز على صناعة السيارات الكهربائية، وفق "مجلة اليابان".

وستنتج 30 سيارة منها فقط لسوق اليابان، ونحو 320 لبقية العالم، حيث أطلقت هوندا الطراز الأول العام 1990، وثم أطلقت الطراز الهجين العام 2016.