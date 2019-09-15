هوندا تكشف عن “honda e” الجديدة قبل إطلاقها في الصيف

أصدرت هوندا أول صور رسمية لسيارتها الإلكترونية “honda e” الجديدة قبل إطلاقها في الصيف.



تم الكشف عن السيارة لأول مرة خلال معرض فرانكفورت للسيارات، وهي جزء من خطة السيارات اليابانية لتصنيع مجموعتها بالكامل بحلول عام 2025.



تحتفظ “honda” بالكثير من الميزات التي تم تضمينها في المفهوم، والتي تم عرضها في وقت سابق من هذا العام في معرض جنيف للسيارات، مثل مقابض الأبواب المنبثقة والمفتاح الرقمي.



الكاميرات مثبتة على الجانب، على الرغم من المشكلات القانونية في الولايات المتحدة، وقد تم استبدال نظام المرايا التقليدية بشاشات بحجم 6 بوصات على يسار ويمين لوحة معلومات رقمية من خمس شاشات.



تشكّل شاشتان بشاشة LCD مقاس 12.3 بوصة في الوسط عرضا ترفيهيا، بينما تعمل شاشة مقاس 8.8 بوصة على شكل مجموعة أدوات خاصة ببرنامج التشغيل، الذي يأتي مزودا أيضا بمساعد شخصي يتيح للمستخدمين التحكم في وظائف معينة عن طريق قول “OK honda”.



بعيدا عن السيارة ، يمكن لمالكي “honda e” استخدام تطبيق الهاتف الذكي “honda +” الخاص، مع ميزات مثل التنقل في نقطة الشحن والتحكم في المناخ وتقارير حالة السيارة.



تم تجهيز “honda e” بمحرك كهربائي عالي الطاقة متوفر بمخرجين طاقة تبلغ 100 كيلوواط (136 جزءا في الثانية) أو 113 كيلو واط (154 جزءا في الثانية) وعزم دوران قدره 315 نيوتن متر.



توفر البطارية 35.5 كيلو واط ساعة، نطاقا يصل إلى 220 كم من شحنة واحدة، كما تتيح إمكانية الشحن السريع إعادة الشحن إلى سعة 80٪ في 30 دقيقة، ويصل التسارع إلى 0-100 كم / ساعة في حوالي 8 ثوانٍ.



تبدأ أسعار “هوندا e” البالغة 134 حصانا من 26.160 جنيها إسترلينيا (حوالي 29.470 يورو / 32.300 دولارا أمريكي)، ويمكن للعملاء إجراء حجز عبر الإنترنت في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والنرويج، أو تسجيل اهتمامهم في الأسواق الأوروبية الأخرى على مواقع هوندا الوطنية، وسيبدأ شحن “honda e” في وقت لاحق في صيف 2020.