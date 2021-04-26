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هيونداي تسجل أعلى مبيعات منذ 4 أعوام

منشور 26 نيسان / أبريل 2021 - 08:13
هيونداي تسجل أعلى مبيعات منذ 4 أعوام
خلال الربع الأول من 2021، باعت الشركة الكورية 1،000،281 سيارة حول العالم بزيادة قدرها 10.7% عن الربع الأول من عام 2020
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سجلت مجموعة هيونداي أعلى مبيعات لها منذ 4 أعوام فيما يتعلق بمبيعات الربع الأول من العام.

سجلت مجموعة هيونداي أعلى مبيعات لها منذ 4 أعوام فيما يتعلق بمبيعات الربع الأول من العام.

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خلال الربع الأول من 2021، باعت الشركة الكورية 1،000،281 سيارة حول العالم بزيادة قدرها 10.7% عن الربع الأول من عام 2020، وبالتفصيل فقد ارتفعت المبيعات في الأسواق العالمية بنسبة 9.5% لتصل إلى 814،868 سيارة، بينما ارتفعت المبيعات داخل كوريا بنسبة 16.6% لتصل إلى 185،413 سيارة.

تقول هيونداي أن سيارتها توسان الجديدة كلياً إلى جانب السيارات الفاخرة من جينيسيس G80 وGV70 ساهمت جميعها بشكل قوي في قفزة المبيعات.

ارتفع صافي الربح بنسبة 187% إلى ما يعادل 1.16 مليار دولار أمريكي خلال الربع، مقارنة بما يعادل 463 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مارس في عام 2020. ومن المتوقع أن تسجل الشركة أرباحاً صافية قدرها 1.25 مليار دولار أمريكي للربع الثاني من العام الجاري وهو ما يمثل قفزة بنسبة 536% عن الربع نفسه من العام الماضي.

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كلمات دالة:هيوندايمبيعات هيونداي

Via SyndiGate.info


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