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هيونداي تكشف عن أول بيك أب من الشركة "سانتا كروز 2022"

منشور 19 نيسان / أبريل 2021 - 07:28
هيونداي تكشف عن أول بيك أب من الشركة "سانتا كروز 2022"
تتوفر سانتا كروز بمحركين سعة 2.5 لتر، أحدهما ينتج 190 حصان، ويأتي الآخر بتيربو وينتج 275 حصان
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كشفت هيونداي عن سيارتها البيك أب، سانتا كروز، وتعد الشركة بأنها ستفتح آفاق جديدة.

كشفت هيونداي عن سيارتها البيك أب، سانتا كروز، وتعد الشركة بأنها ستفتح آفاق جديدة.

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تحافظ السيارة على هوية الشركة المشابهة لشقيقتها توسان، وتقول هيونداي أن السيارة تتميز “بتصميم جريء ومتطور وخيارات نقل حركة قوية وفعالة وصندوق مفتوح للتجهيزات المختلفة مع نظام دفع رباعي عالي الأداء ، وستبدو في بيئتها الطبيعية في المناطق الحضرية وستكون مستعدة للمغامرات”.

تتوفر سانتا كروز بمحركين سعة 2.5 لتر، أحدهما ينتج 190 حصان، ويأتي الآخر بتيربو وينتج 275 حصان، وتقول هيونداي أنها صممت ناقل الحركة خصيصاً لأجل سانتا كروز، ولأجل القيادة الهادئة والفعالة، ويمكن طلب السيارة بناقل حركة ثنائي الكلتش مع بدّالات خلف المقود.

وفرت هيونداي أنظمة سلامة تشمل التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام تنبيه السائق كما يتوفر نظام مراقبة النقطة العمياء ومساعد تغيير المسار ومثبت السرعة للطرقات السريعة ونظام كاميرات محيطية.

ستنتج هيونداي سيارتها الجديدة في الولايات المتحدة وستفتح باب الحجوزات في وقت قريب مع الإعلان عن الأسعار والفئات.

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كلمات دالة:هيوندايأول بيك أب

Via SyndiGate.info


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