فيراري تعتزم إطلاق سيارتها الكهربائية الأولى في عام 2025

أكدت شركة فيراري أنها تقوم ببناء سيارة كهربائية بالكامل، لكنها تحتاج إلى بضع سنوات لتكون موجودة، مع الآمل باستمرار هذه الخطة حتى بعد تعيين الشركة رئيسًا تنفيذيًا جديدًا.

فيراري تطلق سيارتها الكهربائية الأولى في عام 2025

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة (جون إلكان) John Elkann، خلال الاجتماع السنوي العام هذا الأسبوع: إن شركة صناعة السيارات ستكشف النقاب عن أول سيارة فيراري كهربائية بالكامل في عام 2025.

وصنعت العلامة التجارية سيارات بمحركات هجينة PHEV، وقال التنفيذيون على مدار العقد الماضي: إن فيراري لن تصنع سيارة كهربائية أبدًا.

وبالرغم من أن العلامة التجارية ليست في عجلة من أمرها لتزويد مجموعتها بالكهرباء، فهذا هو الاتجاه الذي تسعى إليه بنشاط.

وقال إلكان: نحن مستمرون في تنفيذ إستراتيجيتنا للكهرباء بطريقة منضبطة للغاية، ويعد تفسيرنا وتطبيقنا لهذه التقنيات في كل من السيارات الرياضية والسيارات عبر الطرق فرصة كبيرة لجلب تفرد وشغف فيراري إلى الأجيال الجديدة.

وأضاف: من خلال الاستفادة من خبرتنا في سباقات السيارات، فقد ابتكرنا الإنجاز التقني وتجربة القيادة المتمثلة في سياراتنا الهجينة Ferrari SF90 Stradale و Ferrari SF90 Spider.

وأكمل الرئيس التنفيذي بالإنابة كلامه موضحًا: نحن متحمسون جدًا لأول سيارة فيراري كهربائية بالكامل، ونخطط لكشف النقاب عنها في عام 2025، ونرى هذا العقد المثير من التغيير المتسارع على أنه يفتح المزيد من الطرق للارتقاء إلى مستويات جديدة بحدود التميز والشغف في كل ما نقوم به.

وفي تقرير الاستدامة الصادر في الوقت نفسه، أوضحت فيراري كيف تحسب المحركات الهجينة والكهربائية، بالإضافة إلى أنماط الهيكل الجديدة، بما في ذلك سيارة Ferrari Purosangue القادمة.

وتم ذكر Ferrari SF90 Stradale كأول تطبيق لهندسة المحرك الخلفي الوسطي التي تأخذ بعين الاعتبار وزن وموضع المحرك الكهربائي والبطارية.

كما تعمل الشركة أيضًا على تصميمات للسيارات ذات المحرك المتوسط الأمامي التي تتميز بمدى عالٍ بين الراحة والرياضة.

وتطرقت فيراري إلى تقنية القيادة الذاتية، وبينما لا تخطط الشركة لبناء سيارات ذاتية القيادة، فإنها تتبنى ميزات معينة لتكنولوجيا القيادة الذاتية استجابة للتطورات التنظيمية وتفضيلات العملاء، لا سيما في قطاع GT.

وقد يبدو الجدول الزمني بطيء جدًا للتحول نحو الكهرباء، لكن بالمقارنة مع تصريحات رئيس مجلس الإدارة (لوكا دي مونتيزيمولو) Luca di Montezemolo في عام 2013 بأن فيراري لن تصنع أبدًا سيارة كهربائية، فإن تصريحات إلكان تعتبر متقدمة جدًا.