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هيونداي تكشف عن بايون أصغر سيارات SUV من الشركة

منشور 03 آذار / مارس 2021 - 08:20
هيونداي تكشف عن بايون أصغر سيارات SUV من الشركة
ستحمل بايون محرك 1.0 لتر 3 سلندر تيربو، والذي ينتج 98 حصان و172 نيوتن-متر بشكل أساسي، ويمكن طلب السيارة بنفس المحرك ولكن بقوة 118 حصان مع الحفاظ على نفس العزم
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وصلت سيارة هيونداي الجديدة، بايون، للمنافسة في فئة سيارات SUV الصغيرة.

وصلت سيارة هيونداي الجديدة، بايون، للمنافسة في فئة سيارات SUV الصغيرة.

كما هو حال معظم السيارات المنافسة فإن السيارة تحمل تصميم عصري متأثر بأسلوب الشركة، وتحمل هيونداي بايون واجهة ذات مصابيح نهارية نحيلة ومصابيح أساسية منخفضة إلى جانب الشبك الأمامي، يأتي التصميم الخلفي بلمسة رياضية مع مصابيح متصلة وحادة. وحصلت بايون على داخلية أنيقة مع شاشة قياس 8 إنش للنظام الترفيهي ولوحة عدادات رقمية قياسية قياس 10.25 إنش كما تتوفر شاشة قياس 10.25 إنش للنظام الترفيهي اختيارياً.

ستحمل بايون محرك 1.0 لتر 3 سلندر تيربو، والذي ينتج 98 حصان و172 نيوتن-متر بشكل أساسي، ويمكن طلب السيارة بنفس المحرك ولكن بقوة 118 حصان مع الحفاظ على نفس العزم.

عند وصولها للأسواق ستنافس هيونداي بايون سيارات مثل نيسان جوك وفورد بوما، وسيبدأ سعر بايون مما يعادل 23,500 دولار في معظم الأسواق العالمية.

 

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كلمات دالة:سيارة هيونداي الجديدة

Via SyndiGate.info


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