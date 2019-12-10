واتساب سيتوقف عن العمل في هذه الهواتف بالإمارات

لن يتمكن المستهلكون في الإمارات الذين يستخدمون الإصدارات القديمة من أجهزة iPhone وAndroid من استخدام WhatsApp في غضون شهرين.

وسيقوم موفر خدمة المراسلة الفورية المملوك لـ Facebook بالتخلي عن الدعم للهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم بحلول عام 2020.

واعتبارًا من 1 فبراير 2020، لن يتم دعم أي هاتف يعمل بنظام التشغيل iOS 8 أو إصدار أقدم، إلى جانب أي جهاز Android يعمل بالإصدار 2.3.7 أو أقدم.

ويقوم WhatsApp أيضًا بسحب الدعم لجميع هواتف Windows اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019، بحسب غلف نيوز.

وقالت الشركة في منشور لها: “في نظام iOS 8، لم يعد بإمكانك إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية”.

وأضاف: “إذا كان WhatsApp نشطًا حاليًا على جهاز iOS 8 الخاص بك، فستتمكن من استخدامه حتى 1 فبراير 2020”.

وتوقف WhatsApp تدريجياً عن دعم مختلف منصات الهواتف الذكية التي “لا تقدم هذا النوع من القدرات التي نحتاجها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل”.

وفي منشور سابق، كانت WhatsApp قد قالت “كان هذا قرارًا صعبًا بالنسبة لنا، ولكنه القرار الصائب من أجل إعطاء الناس طرقًا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء عبر WhatsApp.”