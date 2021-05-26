واتساب يتيح لمستخدميه التحكم بسرعة المقاطع الصوتية

فاجىء واتساب معظم مستخدمين آيفون بإطلاق ميزة تسريع المقاطع الصوتية ، حيث أتاح التطبيق الخاصية بثلاث سرعات مختلفة، تكون بين الضعف إلى الضعفين عن السرعة العادية، لكن لم يذكر التطبيق أي شي جديد بخصوص إبطاء الصوت.



وأيضًا سمح التطبيق لمستخدميه التأكد من الرساله الصوتيه وسماعها مرة أخرى قبل إرسالها، وذلك قد يرضى المستخدم وأيضًا يتراجع عن الإرسال إذا أراد ذلك.

على صعيد آخر، يواجه التطبيق تحديات في الهند، وذلك بعد خطوة نادرة قام بها تطبيق واتساب، وهي رفع دعوى ضد الحكومة الهندية، التي تسعى لقمع بعد الوظائف التي يقوم بها التطبيق في الأسابيع المقبلة.