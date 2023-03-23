واتس آب تعمل على إطلاق ميزة الرسائل المثبتة.. تعرفوا على فكرتها

يستعد تطبيق الرسائل الأشهر واتس آب لإطلاق ميزة جديدة، ستسعد مستخدمي تطبيق وات آب، بعد ان طالبوا بها لفترة طويلة، وهي ميزة الرسالة المثبتة.

واتس آب تطلق ميزة تثبيت الرسائل

اعلن تطبيق واتس آب عن توفير ميزة جديدة وهي الرسائل المثبتة في المحادثات الفردية والجماعية، حيث تمكن هذه الميزة المستخدم من تثبيت رسالة يرغب العودة لها، إذ انه عادة ما تضيع الرسالة الهامة بين مجموعة الرسائل، ويضطر المستخدم للبحث عنها مما قد يضيع الكثير من الوقت.

وأضافت بعض التقارير أن هذه الميزة ستمكن المستخدم من تثبيت الرسالة التي يرغب بها إما لفترة دائمة أو مدة زمنية مؤقتة، سواء في الدردشات الفردية او الجماعية "المجموعات".

وقالت التقارير إن الرسالة المثبتة سوف تظهر في اعلى المحادثة، وتمكن المستخدمين من قراءتها في أي وقت يدخلون فيه إلى المحادثات طوال فترة تثبيتها.

وأردفت التقارير أن هذه الميزة الجديدة قيد التطوير حاليًا، ومن المتوقع أن تتوفير في التطبيق خلال الفترة المقبلة، ولم يتم تحديد موعد رسمي لها.

ويسعى تطبيق الرسائل واتس آب الذي يخظى بشعبية كبيرة ويستخدمه الكثير من الأشخاص إلى تطوير الكثير من الميزات من أجل البقاء في المنافسة لا سيما مع ظهور الكثير من التطبيقات الأخرى والتي تملك العديد من الميزات.

والجدير بالذكر أن واتس آب كانت قد أعلنت مؤخرًا عن تطوير ميزة جديدة "النشرات الإخبارية" لمنافسة تطبيق تليغرام الذي بدأ بالانتشار بشكل واسع.



