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واردات آسيا من نفط إيران تنخفض لأقل مستوى في 3 سنوات

واردات آسيا من نفط إيران تنخفض لأقل مستوى في 3 سنوات
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