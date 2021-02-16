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واردات ألمانيا النفطية تنخفض بـ3.4% في 2020

منشور 16 شباط / فبراير 2021 - 11:23
واردات ألمانيا النفطية تنخفض بـ3.4% في 2020
أنفقت ألمانيا 23.1 مليار يورو (28.02 مليار دولار) على واردات الخام العام الماضي بانخفاض 37.2 في المائة بسبب تراجع أسعار الخام
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أظهرت بيانات رسمية أن واردات ألمانيا من النفط الخام في 2020 انخفضت 3.4 في المائة إذ تضررت الأنشطة الصناعية جراء جائحة كوفيد-19 وإجراءات العزل العام المرتبطة بها

أظهرت بيانات رسمية أن واردات ألمانيا من النفط الخام في 2020 انخفضت 3.4 في المائة إذ تضررت الأنشطة الصناعية جراء جائحة كوفيد-19 وإجراءات العزل العام المرتبطة بها، وفقا لـ"رويترز".

وكشفت إحصاءات شهرية من المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية والرقابة على الصادرات (بافا) المعني بالتجارة الخارجية أن كميات النفط انخفضت إلى 83 مليون طن من 86 مليون طن في 2019.

وشكلت روسيا 34 في المائة من تسليمات النفط الألمانية في الفترة، وتلاها بحر الشمال البريطاني والنرويجي بنسبة 21.4 في المائة بينما ساهمت الواردات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بنسبة 16.3 في المائة.
وتقاسمت مصادر أخرى من بينها الولايات المتحدة النسبة المتبقية.

وأنفقت ألمانيا 23.1 مليار يورو (28.02 مليار دولار) على واردات الخام العام الماضي بانخفاض 37.2 في المائة بسبب تراجع أسعار الخام.

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Via SyndiGate.info


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