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واشنطن تسكر أبواب السفر من وإلى أوروبا لثلاثين يوماً

منشور 12 آذار / مارس 2020 - 07:32
واشنطن تسكر أبواب السفر من وإلى أوروبا لثلاثين يوماً
الولايات المتحدة سوف توقف السفر من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يوماً في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا
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أعلن الرئيس دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة سوف توقف السفر من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يوماً في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا

أعلن الرئيس دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة سوف توقف السفر من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يوماً في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال ترمب في خطاب إلى الأميركيين: «من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول الى شواطئنا، سوف نعلّق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة. القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة».

من جهتها أعلنت الخارجية الأميركية في وقت متأخر من يوم أمس (الأربعاء)، أن على الأميركيين إعادة النظر في سفرهم الى خارج البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان: «تنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين بإعادة النظر بسفرهم الى الخارج بسبب التأثير العالمي لفيروس كوفيد-19».

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Via SyndiGate.info


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