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واشنطن تعطي "هواوي" مهلة إضافية في السوق الأميركية

منشور 11 آذار / مارس 2020 - 08:04
واشنطن تعطي "هواوي" مهلة إضافية في السوق الأميركية
باتت الشركات الأميركية وزبائن شركة هواوي في سوق الولايات المتحدة مجبرين على البحث عن بدائل لمعدات وهواتف هواوي
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منحت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي 45 يوماً إضافية لمواصلة العمل مع الشركات الأميركية.

منحت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي 45 يوماً إضافية لمواصلة العمل مع الشركات الأميركية.

وينتهي الترخيص الموقت الجديد في 15 مايو، وقبل ذلك كان من المقرر ان تنتهي صلاحية الترخيص السابق في 1 إبريل.

وفي مايو الماضي أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، أنها ستحظر شركة هواوي في السوق الأميركية وتمنعها من شراء مكونات أميركية الصنع.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات، لكن الشركة الصينية تنفي هذا الاتهام.

وباتت الشركات الأميركية وزبائن شركة هواوي في سوق الولايات المتحدة مجبرين على البحث عن بدائل لمعدات وهواتف هواوي.

ومنحت إدارة ترامب شركة هواوي رخصة موقتة تم تمديدها لمدة 90 يوماً في نوفمبر، ثم لمدة 45 يوماً في فبراير، وذلك حتى لا يتم عزل المناطق الريفية في الولايات المتحدة عن العالم ريثما يتم تأمين بديل لمعدات هواوي.

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Via SyndiGate.info


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