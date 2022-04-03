وجهة نظر: هل البيتكوين حلال أم حرام في الإسلام؟

منذ إنشائها في عام 2008 وظهورها لأول مرة في عام 2009، أحدثت عملة البيتكوين ثورة في طريقة فهمنا للمال، ودخلت عالم التمويل والأعمال من أوسع أبوابه.

نظرًا لأننا نرى أول عملة رقمية حقيقية في العالم تتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، فإن نموها السريع في جميع أنحاء البلدان الإسلامية جعل العديد من المسلمين الملتزمين يتساءلون عما إذا كان هذا النوع الجديد من المال حلال أم متوافق مع الشريعة ويبحثون عن فتاوى توضح الموقف الديني منها. في كل مرة نرى اسمًا كبيرًا جديدًا يستثمر في البيتكوين، فإن الجدل حول ما إذا كانت هذه العملة الرقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية يعيد فتح الجدل الأكثر إحتداماً بين الشيوخ والعلماء والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

في هذه المقالة، نضع بين يديك خلاصة المواقف الاسلامية في محاولة تحديد ما إذا كانت عملة البيتكوين حلال أم حرام.

آراء مختلف علماء الشريعة في البيتكوين

تعتبر بعض الهيئات الإسلامية البيتكوين حرامًا بسبب طبيعتها التخمينية وافتقارها إلى قيمتها الجوهرية. كما أن طبيعتها اللامركزية وكونها ليست صادرة عن سلطة مركزية للسيطرة عليها أو مراقبتها، تجعلها محط تساؤل ورفض لبعض علماء الإسلام مثل الشيخ عبد الله المانع، عضو مجلس كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الذي قال في مقابلة إن التعامل مع العملات الرقمية، مثل البيتكوين، يعتبر حراما بحسب ما يراه؛ لأنه يفتقر إلى ثلاث خصائص للعملات النقدية الورقية: وهي كونها وحدة حسابية، مخزن للقيمة، ووسيلة للتبادل، وأخيراً أنها تقوم على القبول العام للجمهور.

ويضيف قائلاً إن العملات الرقمية ليس لها "سعر" ، مما يعني أنها تنطوي على عنصر مخاطرة يجب على المسلم تجنبها وقارنها بالمقامرة. كما هو الحال مع أي أداة مالية، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان يتم استخدام البيتكوين في بالطريقة التي تتماشى مع مبادئ الإسلام.

الشيخ #عبدالله_المنيع_في_ليوان_المديفر:



أرى أن عملة #البيتكوين محرمة لأنها لا تملك ثمناً معتبراً، وهي من أكل أموال الناس بالباطل وأشبه بـ "صالة قمار".



pic.twitter.com/NRVArItGtc — هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 14, 2021

يتفق غالبية علماء المسلمين على أن العملة الوحيدة المسموح بها للمسلمين هي الذهب والفضة. ومع ذلك، يقول البعض أن البيتكوين يشبه الذهب والفضة من نواح كثيرة، وبالتالي يمكن استخدامه كشكل بديل للعملة. خلصت دراسة نشرت على موقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي للدكتور عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب العقيل، الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، إلى أن عملة البيتكوين وعملية التعدين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن البيتكوين عملة مستقلة لها وظائف النقود حيث إنها وسيلة لتبادل السلع والخدمات ومخزنًا للقيمة. كما يقول إن الزكاة واجبة على البيتكوين إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة.

أصدر مجلس الفتوى المصري (دار الافتاء) عدة فتاوى تحرم التعامل في العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، بما في ذلك التعدين والشراء والبيع.

وتقول الفتوى إن "تداول عملات البيتكوين والتعامل معها بالشراء والبيع والتأجير وغيرها ممنوع شرعياً لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد ، وتعطيل توازن السوق ومفهوم العمل ، وقد يؤدي إلى فقدان المتداول له لأنها تفتقر إلى الحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة ".

استفت قلبك

من الجدير بالذكر بأن بعض الفتاوى التي حرمت العامل بالعملات الرقمية ذكرت بأن عملات البيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية تسهل غسل الأموال أو أموال المخدرات أو تُستخدم في أنشطة غير مشروعة. ولكن على أرض الواقع، فقد تم إنكار هذه الادعاءات بوضوح استناداً على الحقائق والأرقام التي تشير إلى أن الاستخدام المشروع للعملات الرقمية يفوق نمو الاستخدام الإجرامي. ففي عام 2019، استحوذت الأنشطة الإجرامية على 2.1 في المائة من إجمالي حجم معاملات العملة الرقمية (حوالي 21.4 مليار دولار في التحويلات)، وفقًا لمقتطف من دراسة Chainalysis لعام 2021. في عام 2020، شكل السلوك غير القانوني 0.34 في المائة فقط من جميع معاملات العملة الرقمية (10.0 مليار دولار في الحجم). في عام 2022 صفقات العملات الرقمية التي تتضمن عناوين غير مشروعة تمثل 0.15 في المائة فقط من حجم معاملات العملة الرقمية.