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وزير المالية المصري يزف بشرى سارة لملايين المصريين

منشور 25 آذار / مارس 2021 - 08:06
وزير المالية المصري يزف بشرى سارة لملايين المصريين
جهود الحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وفقا لموقع مصراوي
أبرز العناوين
زف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري بشرى سارة لملايين المصريين، حيث أكد على زيادة المعاشات في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022.

زف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري بشرى سارة لملايين المصريين، حيث أكد على زيادة المعاشات في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وأوضح الوزير، أن جهود الحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وفقا لموقع مصراوي.

وتابع معيط، أنه قد تم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.

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كلمات دالة:اقتصاد مصر

Via SyndiGate.info


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