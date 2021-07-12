وزير النفط العراقي يؤكد دعم مشاريع زيادة الإنتاج

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أمس الأحد، الحرص على دعم مشاريع استدامة وزيادة الإنتاج من النفط الخام والغاز في حقول شركة نفط الشمال بمحافظة كركوك 250 كم شمالي بغداد.

وقال عبد الجبار، خلال زيارته مقر شركة نفط الشمال بمحافظة كركوك أمس، إن الحكومة والوزارة حريصتان على النهوض بقطاع الإنتاج في شركة نفط الشمال والعمل على زيادته وإدامته وتطويره والإسراع في معالجة المشاكل والتحديات الفنية والاقتصادية والأمنية.

وشدد على ضرورة الانطلاق بخطط زيادة وإدامة الإنتاج بالاعتماد على محور التطوير بالجهد الوطني، ومحور التعاون مع الشركات العالمية، داعياً إلى الإسراع بتنفيذ مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز وزيادة الإنتاج.

وبحث وزير النفط العراقي مع كبار المسؤولين بالشركة سبل تطوير وزيادة الإنتاج والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب من الغاز الجاف والسائل والكبريت والعمل على زيادة الإنتاج ورفد محطات الطاقات الكهربائية بكميات جيدة من الغاز الجاف.

كان عبد الجبار قد قال في 19 يونيو (حزيران) الماضي، إنه تم «الإيعاز لإدارات شركتي نفط البصرة وغاز الجنوب والدوائر المعنية في مركز الوزارة للإسراع في وضع اللمسات النهائية على النموذج الاقتصادي المقترح لمشروع الغاز المتكامل المزمع التوقيع عليه خلال الفترة القريبة المقبلة».

وتابع عبد الجبار في بيان قائلاً: «إن هذه المشاريع تقع ضمن أولويات خطط وزارة النفط في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والنهوض بالبنى التحتية من أجل تحويل الطاقة التي تحرق إلى طاقة مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة».

وحث الوزير وقتها شركات وزارة النفط إلى تكثيف الاجتماعات والمناقشات للمحاور الفنية والمالية والقانونية والاقتصادية والتعاقدية مع الشركات الوطنية والدوائر المعنية والخبراء من أجل التوصل إلى صياغة مثالية للعقود والاتفاقات مع الشركات العالمية الرصينة لتحقيق أعلى مردود اقتصادي للعراق.