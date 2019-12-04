وزير النفط العماني: استكمال طرح شركة النفط العمانية بحلول نهاية 2020

قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان في مناسبة للقطاع بدبي إن عملية الطرح العام الأولي لشركة النفط العمانية ستُستكمل بحلول نهاية العام المقبل.

كما قال الرمحي إنه من المأمول تمديد اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

وإذا مضى الإدراج قدما، فإن شركة النفط العمانية ستكون ثاني شركة نفط وطنية تدرج في منطقة الخليج بعد الإدراج المزمع لشركة أرامكو السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري.