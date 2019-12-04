  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. وزير النفط العماني: استكمال طرح شركة النفط العمانية بحلول نهاية 2020

وزير النفط العماني: استكمال طرح شركة النفط العمانية بحلول نهاية 2020

منشور 04 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:37
شركة النفط العمانية ستكون ثاني شركة نفط وطنية تدرج في منطقة الخليج بعد الإدراج المزمع لشركة أرامكو السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري
عملية الطرح العام الأولي لشركة النفط العمانية ستُستكمل بحلول نهاية العام المقبل
أبرز العناوين
قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان في مناسبة للقطاع بدبي إن عملية الطرح العام الأولي لشركة النفط العمانية ستُستكمل بحلول نهاية العام المقبل

قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان في مناسبة للقطاع بدبي إن عملية الطرح العام الأولي لشركة النفط العمانية ستُستكمل بحلول نهاية العام المقبل.

كما قال الرمحي إنه من المأمول تمديد اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

وإذا مضى الإدراج قدما، فإن شركة النفط العمانية ستكون ثاني شركة نفط وطنية تدرج في منطقة الخليج بعد الإدراج المزمع لشركة أرامكو السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

المزيد: 
سلطنة عمان تواجه تحديات ارتفاع العجز وتراجع النمو
شركة النفط العُمانية للتسويق تدعم النسخة السابعة من ماراثون عُمان الصحراوي

 

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...