شاهد: أول مرسيدس G-Class 2019 تصل إلى الشرق الأوسط لمالكها حاكم دبي

أول مرسيدس G-Class 2019 تصل إلى الشرق الأوسط لمالكها حاكم دبي

شوهدت أول نسخة من مرسيدس G-Class 2019 الجديدة كلياً أثناء نقلها في أحد شوارع مدينة دبي الإماراتيه بعد أن كشفت عنها مرسيدس في شهر يناير الماضي، حيث تعود هذه النسخة إلى مالكها الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، ليصبح أول مالك لـ G63 AMG الجديدة.

عادت العملاقة الألمانية مرة أخرى في شهر فبراير لتكشف عن الفئة الأعلى G63 AMG، وهي الظاهرة في الفيديو الملتقط أدناه والتي تتميز عن الفئة الأساسية بالشبك العمودي والصدام الجديد مع لمسات فضية عديدة من الأمام، بينما من الجانبين نرى مخارج العادم الثنائية ولمسات من الكربون فايبر في المرايا وعلى حواف النوافذ، وأخيراً الجنوط الكبيرة مع المكابح الحمراء الجميلة.

من حيث الأداء، تحمل G63 AMG محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 4.0 لتر، ينتج هنا 577 حصان كاملة مثلما يوجد في AMG GT R، وعزم دوران كبير يبلغ 850 نيوتن-متر، هذه الأرقام الكبيرة تسمح لـ G63 بالانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 4.4 ثانية فقط.

يتوقع أن يتم تدشين G-Class 2019 قريباً في المنطقة كونها تمثل سوقاً كبيراً لمرسيدس.

مشاهدة أول #مرسيدس G-Class 2019 الجيل الجديد في الشرق الأوسط على ناقلة سيارات في مدينة #دبي pic.twitter.com/8H58k29wfW — سعودي شفت (@SaudiShift) May 27, 2018

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