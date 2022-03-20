وظائف الحرس الوطني السعودي - الشروط - سلم الرواتب- موقع التسجيل

أعلنت وزارة وزارة الحرس الوطني السعودي عبر حسابها في تويتر عن بدء التقديم لوظائف في الحرس الوطني مع الكشف عن الشروط والرواتب الخاصة بهذه الشواغر

موعد التقديم لوظائف الحرس الوطني السعودي

وبحسب إعلان الوزارة فإن التسجيل للموقع من أجل الوظائف يبدأ اليوم 20 مارس والموافق 17 شعبان 1443 وينتهي التقديم في يوم الخميس 24 مارس الموافق 21 من شهر شعبان 1443

موقع التقديم لوظائف الحرس الوطني السعودي

على الراغب في التقدم لهذه الوظائف والذي تنطبق عليه جميع الشروط اللازمة التسجيل في موقع التجنيد وتعبئة جميع البيانات المطلوبة والإقرار بصحتها ثم الضغط على زر موافق

شروط التقديم للتجنيد في الحرس الوطني السعودي

أن يكون سعودي الجنسية

حسن السيرة والسلوك

غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

لائقا طبياً للخدمة العسكرية .

لا يقل عمره عن 18 عامًا

لا يقل طوله عن 160 سم.

أن يتناسب طوله مع وزنه

ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية

الحصول على شهادات عليا متوسطة ثانوية عامة

سلم رواتب الحرس الوطني السعودي

الملازم - راتب 6600 ريال سعودي.

الملازم أول - راتب 7609 ريال سعودي.

النقيب - راتب 9215 ريال سعودي.

الرائد - راتب 11705 ريال سعودي.

المقدم - راتب 12735 ريال سعودي.

العقيد - راتب 14365 ريال سعودي.

العميد - راتب 16350 ريال سعودي.

اللواء - راتب 18600 ريال سعودي

الجندي - راتب 5600 ريال سعودي.

الجندي اول - راتب من 6700 ريال سعودي إلى 7000 ريال سعودي.

المسعف - راتب 9200 ريال سعودي.

السائق - راتب 8330 ريال سعودي.

سائق الدراجة - راتب 8450 ريال سعودي.

موظفي الحاسب الآلي - راتب 8450 ريال سعودي

تضاف إلى هذه الرواتب بدلات ومكافآت مثل بدلات الاعاشة - الخطر- النقل - المواجهات الميدانية - مواجهات الإرهاب

بدلات موظفي الحرس الوطني السعودي

بدلات رتبة ملازم - 330 ريال سعودي.

بدلات رتبة ملازم أول - 380 ريال سعودي.

بدلات رتبة نقيب - 230 ريال سعودي.

بدلات رتبة رائد - 320 ريال سعودي.

بدلات رتبة مقدم - 405 ريال سعودي.

بدلات رتبة عقيد - 510 ريال سعودي.

بدلات رتبة عميد - 565 ريال سعودي.

بدلات رتبة لواء - 635 ريال سعودي.