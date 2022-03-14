ما هي جريمة غسيل الأموال.. وما عقوبتها في السعودية؟

نسمع في الفترة الأخيرة عن مصطلح "غسيل الأموال" خاصة مع انتشار المشاهير ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي الذين تمكنوا من جمع ثروات كبيرة في وقت قصير مما أثار بعض الشكوك حول تورطهم في قضايا غسيل أموال.

وقبل ما يقارب العامين، ورد اسم العديد من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بقضية تتعلق بالاموال شهيرة تحولت لقضية رأي عام، من بينهم نهى نبيل، يعقوب بوشهري، دانا طويرش وآخرون، وبهذا المقال نقدم لك كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال:

ماذا يعني مصطلح "غسيل الأموال"؟

هي عملية مخالفة للقانون في جميع بلدان العالم، وهي عبارة عن تحويل مبالغ كبيرة من الأموال تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، مثل تجارة المخدرات، السلاح، السرقة والكثير من الطرق الأخرى إلى أموال نظيفة بمصدر واضح أمام القانون

وتقوم فكرة غسيل الأموال على جعل مصدر الأموال التي حصل عليها الشخص بطرق غير مشروعة، ذات مصدر حقيقي ومرتبط بمشروع قانوني، وذلك لإبعاد الشكوك حولهم فيما يتعلق بـ "من أين لك هذا".

مراحل عملية غسيل الأموال:

إيداع الأموال:

يحرص الأشخاص الذين يعملون على غسيل أموال على تحويل الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير شرعية إلى ودائع مصرفية، لكي تختلط هذه الأموال بأموال نظيفة.

تجميع الأموال:

المرحلة الثانية يقوم بها هؤلاء الأشخاص بسحب أموالهم بهدف تجميعها، من أجل تنفيذ عدد من المشروعات القانونية، للتمويه.

دمج الأموال:

في هذه المرحلة الثالثة والأخيرة يتم من خلالها دمج الأموال الشرعية مع غير الشرعية، مما يجعل من الصعب معرفة مصدر الاموال غير الشرعية.



الأفعال التي تندرج تحت غسيل الأموال حسب القانون السعودي:

كما أشرنا سابقًا غسيل الأموال هو جريمة اقتصادية يحاسب عليها القانون في كافة الدول حول العالم بما فيها الدول العربية، وادرجت المملكة العربية السعودية عدد من الأعمال تحت جريمة غسيل الأموال التي يحاسب عليها القانون:

تحويل أو نقل أموال جاءت من خلال جريمة غير شرعية

كسب اموال من مصدر غير مشروع

الاشتراك في أعمال التحويل او الكسب غير المشروع

التمويه على كسب الأموال أو الأشخاص الذين كسبوها بطرق غير شرعية والاستفادة منهم

عقوبة غسيل الأموال في السعودية: