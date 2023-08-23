وفاة مخترع الـ PDF الدكتور جون وارنوك عن 82 عاما

توفي الدكتور جون وارنوك، الشريك المؤسس لشركة "ادوبي" يوم السبت عن عمر يناهز 82 عامًا، حسبما أعلنت شركة "ادوبي" ولم يتم التصريح عن سبب الوفاة ؛ كان وارنوك رفقة زوجته مصممة الجرافيك مارفا وارنوك وأطفاله الثلاثة.

من هو الدكتور جون وارنوك مخترع الـ PDF؟

شارك الدكتور وارنوك، الذي تقاعد من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ادوبي" عام 2000 في تأسيس الشركة في عام 1982 واستمر عمله في ترك بصمة مذهلة عبر صناعات متعددة من خلال برامجها الاحترافية.

أسس وارنوك شركة البرمجيات الثورية Adobe مع شريكه الراحل الدكتور تشارلز جيشكي في عام 1982 وصممت "مارفا وارنوك" الشعار الأصلي للشركة، وأصدرت "ادوبي" برنامجها الأول برنامج النشر المكتبي "بوست سكريبت" بعد عامين.



شغل وارنوك في الغالب منصب الرئيس التنفيذي للشركة حتى عام 2000 وكان رئيسًا مشاركًا لمجلس الإدارة جنبًا إلى جنب مع جيشكي حتى عام 2017 وظل وارنوك عضوًا في مجلس إدارة الشركة بعد ذلك.





كان وارنوك "أحد أعظم المخترعين في جيلنا وله تأثير كبير على كيفية تواصلنا بالكلمات والصور ومقاطع الفيديو"، كما كتب الرئيس التنفيذي لشركة "أدوبي" شانتانو نارين في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين لإبلاغهم بوفاة وارنوك، وأضاف لاحقًا: "كانت تفاعلاتي مع جون على مدار الـ 25 عامًا الماضية أبرز ما في مسيرتي الاحترافية"



ترتبط "ادوبي" على نطاق واسع بـ "ادوبي اكروبات" و "وادوبي فوتوشوب" لكن الشركة حافظت على مجموعة واسعة بشكل مثير للإعجاب من تطبيقات المواد الأساسية المرموقة في صناعات متعددة خلال فترة وارنوك كرئيس تنفيذي لها وابتكرت "ادوبي" برامج قياسية في الصناعة للأعمال والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتحرير الفيديو والتسجيل الصوتي وبرامج اخرى.

