وفد صيني يزور واشنطن في 13 يناير لتضميد جراح الأسواق باتفاق التجارة

يعتزم وفد تجاري صيني التوجه إلى واشنطن في 13 كانون الثاني (يناير) لتوقيع "المرحلة 1" من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتضميد جراح الأسواق العالمية، التي تضررت جراء الحرب التجارية.

وبحسب ما نقلته "رويترز" عن صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أمس، فإن الوفد سيعود إلى الصين يوم 16 كانون الثاني (يناير).

وكان من المقرر أن يسافر هذا الوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي في وقت سابق هذا الشهر، لكن تغير موعد السفر بعد أن كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تويتر أنه سيوقع "المرحلة 1" من اتفاق التجارة يوم 15 كانون الثاني (يناير).

وأوضحت الصحيفة أنه بعد بحث الأمر، قرر الجانب الصيني تعديل الموعد ليناسب ترمب. ولم يؤكد الجانبان رسميا حتى الآن موعد الزيارة.

وكان ترمب أول من أعلن خطط إبرام الاتفاق التجاري المبدئي في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، ثم أمضى مفاوضو الجانبين عدة أسابيع في وضع الصيغة النهائية لاتفاق المرحلة الأولى، الذي يحل محل اتفاق تجاري واسع النطاق كان أكبر اقتصادين في العالم يسعيان في البداية للتوصل إليه.

وقال ترمب، إن بكين سترسل مسؤولين رفيعي المستوى إلى واشنطن من أجل التوقيع، وإنه سيسافر إلى بكين في وقت لاحق لإبرام اتفاق ثان ملحق بالاتفاق الأول.

وكان الجانبان قد أعلنا منتصف كانون الأول (ديسمبر) التوصل لاتفاق أول، بعد جهود طويلة ومضنية في هذا الاتجاه.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن مضمون الاتفاق الجزئي على وجه الدقة.

وحسب معلومات أمريكية، فإن الصين ستتعهد بموجب الاتفاق بزيادة وارداتها من الولايات المتحدة بواقع 200 مليار دولار على مدى عامين، يذهب منها 40 مليار دولار على الأقل للمزارعين الأمريكيين، الذين يمثلون مجموعة مهمة بالنسبة لترمب في ضوء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2020، وفقا لـ"الألمانية".

وسيتضمن الاتفاق - حسب المعلومات - قضايا الملكية المتبادلة ونقل التقنية وأسعار الدولار والين.

ويرى بعض الخبراء أن الاتفاق بين الجانبين يعني التوصل لهدنة أكثر من كونه حلا للنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يضمن الاتفاق عدم فرض رسوم استيراد جديدة بشكل متبادل بين البلدين، ولكن سيظل جزء كبير من الرسوم الجمركية المفروضة منذ عام 2018 قائما.

ويتوقع مراقبون أن يكون إبرام اتفاق ثان أمرا صعبا جدا في ضوء القضايا المعقدة التي لا تزال مفتوحة.

وحتى لو بدا كثير من التفاصيل الخاصة بالاتفاق غامضة، وظهرت شكوك فورية حول مضمونها، فقد توقع كبير المفاوضين والمستشارين الاقتصاديين في الإدارة الأمريكية، حدوث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الأمريكي.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر في 15 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي: "بحلول العام الثاني، سنضاعف تقريبا صادرات السلع إلى الصين، إذا كان هذا الاتفاق ساريا.. كان لدينا نحو 128 مليار دولار في عام 2017. وسنرفع هذه القيمة بما لا يقل عن 100 مليار، وربما يزيد الحجم على 100 قليلا".

ومع ذلك، أوضح لايتزر أن نجاح الاتفاق يتوقف على "من يتخذ القرارات في الصين"، مؤكدا أنه إذا كان الجواب هو المتشددون في الحكومة الصينية، فإن النتيجة ستكون مختلفة عما إذا كان الإصلاحيون يتخذون القرارات، مضيفا: "نأمل في أن يتخذ الإصلاحيون القرارات".

وقال إن هناك كثيرا من العمل، الذي يجب القيام به في الأعوام المقبلة، والذي يشمل اتخاذ إجراءات في المرحلة الثانية.

وأضاف "طريقة التفكير في هذا الاتفاق هي الخطوة الأولى في محاولة دمج نظامين مختلفين للغاية لمصلحتنا جميعا".