وكالة الأدوية أوروبية تراجع لقاحي جونسون آند جونسون وأسترازينيكا

قالت الجهة المنظمة للأدوية في أوروبا إنها تراجع تقارير عن جلطات دموية نادرة في أربعة أشخاص تلقوا لقاح شركة جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19 وإنها وسعت نطاق فحصها للقاح أسترا زينيكا ليشمل تقارير عن حالة نزيف.

ومن بين أربع حالات خطيرة من الجلطات وانخفاض الصفائح الدموية، حدثت ثلاث حالات في الولايات المتحدة أثناء طرح لقاح جونسون آند جونسون من وحدة جانسن التابعة لها، حسبما ذكرت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الجمعة، مضيفة أن شخصا واحدا توفي وأن حالة واحدة جرى تسجيلها في تجربة سريرية.

وكان هذا أول خبر عن بحث وكالة الأدوية الأوروبي المتعلق بلقاح جونسون آند جونسون، في حين جرت مراجعة للقاح أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا لأسابيع بسبب احتمالية ارتباطه بحالات نادرة لجلطات دم في الدماغ والبطن، والتي أكدتها وكالة الأدوية الأوروبية.

وقالت شركة جونسون آند جونسون الأميركية إنها على علم بالتقارير عن حدوث جلطات في الدم يحتمل أن لها علاقة بلقاحها المضاد لكوفيد-19 وغيره من اللقاحات، مضيفة أنها تعمل مع الجهات التنظيمية على تقييم البيانات وتقديم المعلومات اللازمة.

وأضافت الشركة في بيان "في الوقت الراهن، لا توجد علاقة سببية واضحة بين هذه الحالات النادرة واللقاح".