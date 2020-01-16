وكالة الطاقة الدولية: مخزونات النفط والإنتاج من خارج أوبك يحميان السوق من الصدمات

قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن ارتفاع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك بقيادة الولايات المتحدة بجانب وفرة مخزونات النفط العالمية سيساعد السوق في مواجهة الصدمات السياسية مثل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري "خطر رئيسي في الوقت الراهن على إمدادات النفط انحسر على ما يبدو".

وتابعت "سوق اليوم، التي تشهد زيادة قوية في الإنتاج من خارج أوبك ومخزونات لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد على متوسط خمسة أعوام بتسعة ملايين برميل توفر قاعدة قوية يمكن من خلالها التعامل مع أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية".

وذكرت الوكالة أنها تتوقع أن يتجاوز إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط الطلب عليه حتى إذا التزمت الدول الأعضاء في المنظمة تماما باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة.

وقالت "حتى إذا التزموا تماما بالتخفيضات سيظل هناك تراكم قوي في المخزونات على الأرجح خلال النصف الأول من 2020".

وتتوقع الوكالة أن يبلغ إنتاج نفط أوبك 29.3 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني أي ما يزيد 700 ألف برميل على الطلب المتوقع له.

لكن الوكالة قالت إن إمدادت النفط العالمية انخفضت 780 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول على أساس شهري إذ كبحت السعودية الإنتاج إضافة إلى تراجع موسمي في إنتاج الوقود الحيوي.