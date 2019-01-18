وكالة الطاقة: مكاسب نفط أمريكا وتباطؤ اقتصاد العالم تحديان لسوق النفط في 2019

وكالة الطاقة الدولية

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن نمو إنتاج النفط الأمريكي إلى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمي من شأنهما وضع ضغوط نزولية على أسعار الخام في عام 2019، وهو ما يمثل تحديا لإصرار منظمة أوبك على دعم السوق عبر خفض المعروض.

وأشارت الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة مع الدول الصناعية، إلى أنها تُبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميا.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري إن "أثر ارتفاع أسعار النفط يتلاشى، وهو ما سيساعد على تعويض انخفاض النمو الاقتصادي".

وارتفعت أسعار النفط فوق 85 دولارا للبرميل في النصف الثاني من عام 2018 بفعل مخاوف بشأن انخفاض إمدادات النفط من إيران بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت صوب 50 دولارا للبرميل في نهاية 2018 بسبب التباطؤ الاقتصادي وزيادة الإمدادات الأمريكية، مما دفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض إنتاجها في مسعى لإبقاء الأسعار فوق 60 دولاراً للبرميل.

وقالت الوكالة إن إمدادات النفط العالمية هبطت بمقدار 950 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، أي بنحو واحد بالمئة، بقيادة انخفاض إنتاج أوبك حتى قبيل دخول اتفاق خفيض الإنتاج الجديد حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني.

أضافت أن نمو الإنتاج خارج المنظمة يتجه إلى التباطؤ عند 1.6 مليون برميل يوميا في 2019 بعد نمو سنوي قياسي عند 2.6 مليون برميل يوميا في 2018.

غير أنها قالت إن الولايات المتحدة ستستمر في زيادة الإنتاج.

وأشارت إلى أن روسيا زادت إنتاجها النفطي في ديسمبر إلى مستوى قياسي قرب 11.5 مليون برميل يوميا وأنه من غير الواضح متى سينخفض الإنتاج.

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