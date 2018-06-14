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وكالة الطاقة تتوقع نمواً مطرداً للطلب على النفط في 2019

وكالة الطاقة تتوقع نمواً مطرداً للطلب على النفط في 2019
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