وكالة الطيران الأميركية تكشف مشكلة جديدة في طائرات Boeing Dreamliner 787

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية الاثنين 12 يوليو عن وجود عيب في التصنيع بطائرات "Boeing 787 dreamliner"، وأن الشركة ستعكف على إصلاحها قبل تسليم الطائرات.

وأضافت الإدارة أن العيب "قريب من مقدمة طائرات معينة من طراز 787 dreamliner"، إذ تم اكتشافه في الطائرات المتواجدة في مخزن الطائرات التي لم يتم تسليمها.

وأكدت أنه على الرغم من أن العيب لا يشكل تهديدًا فوريًا لسلامة الطيران، فإن Boeing تعهدت بإصلاح هذه الطائرات قبل استئناف عمليات التسليم، مضيفة أن الإدارة ستعمل على مراجعة البيانات لتحدد ما إذا كان ينبغي إدخال تعديلات مماثلة على الطائرات 787 المستخدمة فعليا.

وكانت Boeing قد أوقفت عمليات تسليم طائرات 787 في أواخر مايو بعد أن أثارت إدارة الطيران الفدرالية مخاوف تتعلق بأسلوب الفحص المقترح، وقالت إنها تنتظر بيانات إضافية قبل أن تحدد ما إذا كل الحل المقترح من الشركة يتماشى مع اللوائح المتعلقة بالسلامة.

ويذكر أن احدى طائرات Boeing قد اضطرت إلى القيام بهبوط طارئ ليليًا في المحيط الهادئ قبالة ساحل هونولولو في هاواي، بعد أن أبلغ الطيارون عن مشكلة في المحرك.