وكالة Fitch تخفض تصنيف المغرب الائتماني إلى "مرتفع المخاطر"

خفضت Fitch الجمعة 23 أكتوبر تصنيف المغرب الائتماني إلى "مرتفع المخاطر"، قائلة إن فيروس كورونا أضر بشدة بالأوضاع المالية للبلد الشمال أفريقي.

الخفض بدرجة واحدة من BBB- إلى BB+ ليس بالأمر الهين بالنسبة للحكومة، إذ يعني أن التصنيف من اثنتين من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى صار في فئة الأعلى مخاطرة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقالت Fitch "السلطات تستهدف الحد من التدهور في المالية العامة لكن التأثير المستمر للجائحة على الموازنة وخطط لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وسط تصاع البطالة سيعقدان جهود تحقيق الاستقرار على صعيد الديون".

لم يسبق لـMoody’s تصنيف المغرب في الفئة الجديرة بالاستثمار من أكثر من عقدين، في حين تضعه Standard and Poor’s عند أدنى درجات الفئة الجديرة بالاستثمار، غير أنها رشحت المغرب هذا الشهر لخفض التصنيف.