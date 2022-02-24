ولدوا في فمهم ملعقة من الذهب ولكن.. أبرز مليارديرات سيحرموا أبناءهم من ثروتهم

من الأمور الطبيعية والمنطقية في الحياة أن يرث الابن والده سواء كان ملياردير أو يملك القليل من المال والممتلكات. وعادة ما يطلق في الوطن العربي على الشخص الذي ورث من عائلته ثروة "ولد وفي فمه ملعقة من الذهب" أي أن هذا الشخص ولد لعائلة ثرية ولا يعرف معنى العمل والتعب والمثابرة.

إلا أن الأمر الغريب وغير المتوقع أن يحرم بعض الأثرياء أولادهم من أموالهم لأسباب مختلفة من بينها رغبتهم بأن يبذل الأولاد جهدهم ويخوضوا تجارب في الحياة.

وهنا نستعرض مجموعة أسماء مليارديرات حول العالم قرروا حرمان أولادهم من ثروتهم:

1. جورج لوكاس

تمكن الملياردير جورج لوكاس من جمع وتكوين ثروته الكبيرة من خلال بيع Star Wars لشركة ديزني العالمية في عام 2012، ولدى لوكاس 3 أبناء بالتبني وابن بيولوجي.

وقرر الملياردير جورج لوكاس تخصيص جزء كبير من ثروته لتذهب إلى الأعمال الخيرية وترك مبلغ بسيط لأبنائه من أجل أن يعتمدوا على أنفسهم.

2. مارك زوكربيرج

يمتلك مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا العملاقة، ثروة تصل إلى ما يقارب الـ 73.8 مليار دولار، ولدى مارك ابنتين هما ماكسيما وأوجست.

وكان الملياردير الشهير قد كشف في لقاء سابق له إنه لن يمنح ابنتيه الثروة بسهولة حيث أنه قرر إعطائهما جزء بسيط من هذه الثروة، والتبرع بالباقي للجمعيات الخيرية.

3. بيل غيتس

وهو واحد من أثرياء العالم، ولديه 3 أولاد، وكشف الملياردير الشهير غيتس في الكثير من اللقاءات السابقة أنه لن يترك ثروته لأبنائه وأنه سيمنح كل واحد منهم 10 مليون دولار فقط، فيما سيتبرع بالمبلغ المتبقي للجمعيات الخيرية.

4. بيير أوميديار

وهو مؤسس موقع eBay. تحول أوميديار إلى ملياردير بعد أن طرح منصته للاكتتاب العام في عام 1998، ليصبح واحد من مليارديرات العالم.

وتبلغ ثروته حاليًا ما يقارب الـ 11.9 مليار دولار،و لدى أوميديار 3 أبناء، وقرر منح ثروته للجمعيات الخيرية.

5. مايكل بلومبيرج

تبلغ ثروة بلومبيرج حوالي 70 مليار دولار، وشارك مايكل في تأسيس شركة المعلومات المالية والإعلامية Bloomberg LP في عام 1981.

للمليادير بلومبيرج ابنتين ستحصل كل واحدة منهما على مبلغ بسيط من الثروة و سيتبرع بالمبلغ الباقي للجمعيات الخيرية.