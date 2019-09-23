يوتيوب تعتذر بعد رد فعل عنيف على التغييرات في سياسة التحقق الخاصة بها

اعتذرت الرئيسة التنفيذية لموقع يوتيوب “سوزان وجيكى” لمنشئ محتوي يوتيوب بشأن قرار الشركة إلغاء حالات التوثيق، والذي أدى إلى سخط بين أصحاب بعض القنوات الشهيرة.

وقبل ذلك بيوم، أعلنت الشركة عن تغييرات في شارات التحقق الخاصة بها، في محاولة للمساعدة في توضيح الالتباس حول معنى التحقق من الصحة، وإعطاء شارة التحقق نظرة جديدة.

ونتيجة لذلك، تم إخطار بعض يوتيوبرز أنهم سيفقدون شارتهم التي تم التحقق منها، والتي تسببت في احتجاج وغضب عارم. (يمكن للأشخاص المتأثرين ملء نموذج لاستئناف القرار).

وكتبت الشركة في منشور لها بالمدونة يوم الجمعة: “سمعنا بصوت عال وواضح كم تعني لك الشارة، القنوات التي تحمل شارة التحقق ستحتفظ بها الآن، ولن تضطر لتقديم الطعن”.



كما ذكر يوتيوب أن جميع القنوات التي تضم أزيد من 100.000 مشترك، ستظل مؤهلة للتقدم بطلب الحصول على شارة التحقق، كما تم تحديث متطلبات وجود قناة تم التحقق منها، مثل مراجعة الحسابات للتحقق من هويتها، ويجب أن تكون القنوات كاملة بمعنى أنها عامة، ولها وصف وأيقونة قناة، وحضور نشط على يوتيوب.

وبحسب القواعد الجديدة، يعتمد يوتيوب على الأصالة والأهمية في الاعتبار عند اختيار القنوات التي سيتم توثيقها، كما إنه يتبنى مقاربة العديد من المنصات الاجتماعية الأخرى والتي تتحقق من وجود فرصة قوية لانتحال شخصيتها أو إذا كان هناك احتمال معقول بأن يتم الخلط بينها وبين شخص آخر.

ومثل منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، يقدم موقع يوتيوب شارة التحقق بجانب بعض القنوات، للإشارة إلى أن الحساب ينتمي إلى شخصية عامة أو علامة تجارية، بدءًا من منشئي المحتوى إلى المشاهير، الموسيقيين والشركات.