يوتيوب يوفر لمستخدميه ميزة جديدة.. البحث عن الأغاني بالدندنة

أعلنت شركة يوتيوب عن ميزة جديدة على نظام أندرويد تتيح للمستخدمين البحث عن الأغاني عن طريق دندنة الأغنية المراد البحث عنها على منصة يوتيوب.

يوتيوب تعلن عن ميزة جديدة للمستخدمين

قالت الشركة على صفحة الاختبار والتجارب الخاصة بها على الانترنت إنهم يجربون قدرة الناس على البحث عن أغنية على يوتيوب بالدندنة او بتسجيل أغنية يتم تشغيلها باستخدام جهاز آخر.

كما سيكون بمقدور المستخدم التبديل من البحث الصوتي إلى ميزة البحث الجديدة المذكورة ودندنة او تسجيل الأغنية التي يبحث عنها لأكثر من 3 ثوان لأجل تحديد الأغنية، وسيظهر للمستخدمين محتوى موسيقي ذو صلة ومقاطع الفيديو التي أنشأها المستخدمون ومقاطع الفيديو القصيرة التي تعرض الأغنية التي تم البحث عنها في التطبيق بمجرد تحديد يوتيوب للأغنية، وصرحت الشركة إن هذه الميزة مطروحة حاليا لنسبة قليلة من مستخدمي نظام أندرويد.

يوتيوب توفر ميزة تجميع عمليات تحميل متعددة من منشئ واحد



أعلنت الشركة أيضا أنها تختبر تجميع عمليات تحميل متعددة من منشئ محتوى واحد في غضون فترة زمنية وجيزة في رف خاص بقسم "الاشتراكات" الكائن في تطبيق يوتيوب.

تهدف هذه الميزة على جعل الأمر أكثر سهولة للمستخدمين عندما يرغبوا في البحث عن المحتوى الموسيقي الذي يريدونه وكذلك لتقليل عبئ التحميل لأكثر من مرة في اليوم لمنشئي المحتوى.

وترغب الشركة أيضا -من خلال طرحها هذه الميزة- جعل تفاعل المشاهدين مع المحتوى الموجود بهذا الرف أكثر بساطة والانتقال إلى محتوى آخر اثناء التمرير في الصفحة الرئيسية للتطبيق.

كما أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر انها بدأت باختبار الملخصات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي تلقائيا.

وستجعل هذه الميزة تجربة يوتيوب أسهل للمستتخدمين وستمكنهم أيضا من قراءة ملخص سريع حول مقطع الفيديو وتحديد ما إذا كان محتوى المقطع مناسبا لهم ام لا، كما أشارت الشركة إلى ان هذه الملخصات لن تحل محل توصيف الفيديو الذي يكتبها منشئو الفيديوهات.

