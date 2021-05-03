١٠ ميزات مخفية في تطبيق واتساب

تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا مع أكثر من مليار مستخدم نشط. تتم إضافة ميزات جديدة بشكل نشط إلى التطبيق وكل بضعة أسابيع نصادف إصدارًا مثيرًا للاهتمام.

إذن، ما هي جميع تغييرات WhatsApp الجديدة التي يجب أن تعرفها؟

إذا كنت تستخدم واتساب بشكل متكرر لأسباب مهنية أو شخصية وتبحث عن طرق لتحسين تجربة الدردشة، فإليك بعض النصائح والحيل المفيدة التي يمكنك الاستفادة منها.



اخفاء مجموعة الصور ومقاطع الفيديو من المعرض

لا يتحكم معظمنا كثيرًا في المحتوى الذي يتم إرساله إلى هواتفنا عبر مجموعات WhatsApp، ويمكن أن يمثل هذا المحتوى الذي يظهر في معرض الصور بهاتفك مشكلة كبيرة.

أضاف WhatsApp خيار إخفاء الوسائط من مجموعات معينة في المعرض. ما عليك سوى فتح مجموعة في التطبيق والنقر على اسم المجموعة للوصول إلى الخيار (كما هو موضح في الصورة).

لن تؤدي هذه الطريقة إلى إزالة صور WhatsApp الموجودة بالفعل في معرض الصور الخاص بك (سيتعين عليك حذفها) وستخفي الوسائط الواردة الجديدة فقط.

تأمين تطبيق واتساب الخاص بك باستعمال بصمة الأصابع

يمكنك أيضًا تأمين التطبيق الخاص بك باستخدام فتح بصمة الإصبع. بهذه الطريقة، سيتمكن الأشخاص الذين تم تسجيل أصابعهم على هواتفهم فقط من الوصول إلى واتساب.

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات >> الحسابات >> الخصوصية وانتقل لأسفل إلى قفل بصمة الإصبع.

وقبل استخدام فتح بصمة الإصبع، يجب أن تعلم أنه في حالة فشل مصادقة بصمة الإصبع، لا يوجد خيار لإلغاء القفل باستخدام النمط.

إخفاء جهات اتصال معينة من عرض قصتك

القصص طريقة رائعة للتعبير عن مزاجك ويمكن أن تكون شخصية تمامًا. إذا كنت لا ترغب في مشاركتها مع جميع جهات اتصال واتساب، فيمكنك منع جهات اتصال معينة من عرض تحديثات الحالة أو القصص كما هي الآن.

انتقل إلى الإعدادات >> الحساب >> الخصوصية

حدد الحالة >> “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء”

حدد الآن جهات اتصال محددة ترغب في تجنبها وانقر فوق علامة التجزئة أدناه.

يمكنك أيضًا تحديد خيار “Only share with” إذا كنت ترغب في مشاركة تحديثات الحالة فقط مع عدد صغير من جهات الاتصال المحددة.

قراءة الرسائل دون إظهار إشارة الصح الأزرق “مقروء”

إذا كنت ترغب في قراءة رسالة WhatsApp دون علم المرسل، فهناك طريقتان يمكنك القيام بذلك.

يمكنك تعطيل إشارة الصح الأزرق تمامًا من (الإعدادات >> الحساب >> الخصوصية >> قم بإلغاء تحديد إيصالات القراءة)، ولكن بعد ذلك لن تتمكن من معرفة ما إذا كان الآخرون قد قرأوا رسالتك أم لا.

ويمكنك قراءة الرسالة من لوحة الإشعارات. لقراءة رسائل متعددة أو طويلة، ما عليك سوى النقر والسحب لأسفل على الإشعار في لوحة الإشعارات لتمديده. هذا أكثر ملاءمة كإجراء مؤقت لأنه في النهاية سيتعين عليك التخلص من الإشعار إلى الأبد.

بالتناوب، ما عليك سوى تشغيل وضع الطيران، وقراءة الرسالة ثم إيقاف تشغيل الوضع مرةً أخرى. بهذه الطريقة، يمكنك قراءة رسالة معينة دون تعطيل إيصالات القراءة ودون علم المرسل.

حذف الرسائل بعد إرسالها

هذه إحدى الميزات التي أضافها تطبيق واتساب في أواخر عام 2017. يتيح لك التطبيق “إلغاء إرسال” الرسائل التي أرسلتها بالفعل، ولكن هناك مشكلة. تعمل الميزة مع الرسائل المرسلة في آخر 60 دقيقة.

أيضًا، ستصبح ميزة حذف الرسالة غير فعال ، حتى في غضون الإطار الزمني البالغ 7 دقائق، إذا قام شخص ما باقتباس رسالتك بالفعل.

ويُمكنك القيام بهذا الخيار عبر الضغط مطوّلًا على الرسالة، ثم اختيار “حذف للكل”.

قراءة الرسائل المحذوفة على تطبيق واتساب

هناك طريقة لقراءة الرسائل التي حذفها أصدقاؤك. ما عليك سوى تنزيل تطبيق سجل الإشعارات ومنح حق الوصول لقراءة الإشعار.

سيحتفظ هذا التطبيق بسجل لجميع الإشعارات الواردة وسيكون مفيدًا أيضًا عندما ترغب في استرداد إشعار قمت بسحبه عن طريق الخطأ.

جدولة رسائل واتساب

لجدولة رسائل WhatsApp للمجموعات أو جهات الاتصال الفردية، يمكنك تنزيل تطبيق Scheduler لـ WhatsApp.

بعد منحه إذن الوصول، يمكنك ملء الحقول المطلوبة وجدولة رسالتك.

حذف الصور أو مقاطع الفيديو من مجموعة WhatsApp أو جهة اتصال معينة

إذا كانت مجموعة واتساب أو جهة اتصال معينة تستهلك مساحة تخزين، فيمكنك حذف الرسائل والمحادثات ومقاطع الفيديو والصوت من المجموعة المعينة.

انتقل إلى الإعدادات >> “استخدام البيانات والتخزين”

حدد “Storage Usage” وسترى جميع المجموعات وجهات الاتصال مرتبة وفقًا لمساحة التخزين التي يستغلونها.

حدد المجموعة وانقر على خيار “إدارة الرسائل” في الأسفل.

الآن، حدد وامسح أي بيانات (مقاطع فيديو، صور GIF، صور، إلخ) التي ترغب في التخلص منها.

مشاركة الموقع في الوقت الفعلي

يمكنك الآن مشاركة الموقع المباشر مع جهات الاتصال الخاصة بك. يتم تحديث الموقع في الوقت الفعلي ويمكنك الاحتفاظ بعلامة على مكان وجود جهات اتصال محددة بالضبط.

كما يمكنك مشاركة الموقع لمدة 15 دقيقة أو 1 ساعة أو 8 ساعات على التوالي.

للقيام بذلك، ما عليك سوى النقر فوق رمز المرفق في حقل إدخال النص.

حدد “الموقع” ثم حدد “مشاركة الموقع المباشر”.

الحد من البيانات التي يستخدمها تطبيق واتساب

لتقييد البيانات التي يستهلكها التطبيق ، هذا ما عليك القيام به.

انتقل إلى الإعدادات >> استخدام البيانات والتخزين

من هنا يمكنك تحديد جميع الوسائط (الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والصوت) التي يمكن للتطبيق تنزيلها أثناء تناول بياناتك.