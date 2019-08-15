يبدو أن Apple على وشك تغيير نظام التسمية الخاص بهواتف iPhone القادمة.

وفقًا لمتجر iPhoneSoft الفرنسي (عبر 9to5Mac)، تم الاستشهاد بمستند الشركة المصنعة لصندوق ESR الذي يحتوي على الأسماء الجديدة.

إذا كانت الوثيقة صحيحة، فسيكون خليفة iPhone XR هو iPhone 11. وسيتم تسمية الإصدار الجديد من iPhone XS باسم iPhone 11 Pro ، بينما سيطلق على خليفة iPhone XS Max اسم iPhone 11 Pro Max.

الأسماء الجديدة منطقية وربما تكون أقل إرباكا من التشكيلة الحالية، حتى لو بدا “iPhone 11 Pro Max” محرجا بعض الشيء.

وكما يشير 9to5Mac، ألمح مسؤول إعلامي مؤخرا إلى أن Apple قد تستخدم اللقب “Pro” لأجهزة iPhone المستقبلية.

ومع ذلك، إذا كان هذا صحيحا، فسيكون هذا تغييرا مهما في الطريقة التي تصنف بها Apple هواتفها.

وسيحتوي جهاز iPhone XR في الخلف على الأرجح على شاشة LCD وكاميرات فقط – على عكس الهاتفين الآخرين اللذين سيحتويان على كاميرا ثلاثية وشاشات OLED أكثر تطورا.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب التسريبات قد يكون لديهم أسماء خاطئة لأجهزة iPhone القادمة، حيث أنهم غالبا ما يعتمدون على المستندات والخطط غير الرسمية التي يتم الحصول عليها من خلال سلسلة التوريد الخاصة بشركة Apple.