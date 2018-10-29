ما هي أكثر 10 سيارات موثوقية لعام 2018؟!

تويوتا هايلاندر

أصدرت “كونسيومر ريبورتس”، قائمتها السنوية للــ 10 سيارات الأكثر موثوقية.

يتم إنشاء القائمة من خلال تحليل نتائج الاستطلاع الذي شمل أكثر من 500000 سيارة، واستخدام الإجابات للتنبؤ بالسيارات التي ستخلق أقل المشاكل لأصحابها.

وقد شملت القائمة سبع سيارات تويوتا، أكثر من أي شركة تصنيع سيارات أخرى، واحتلت المركز الأول مع سيارة لكزس GX SUV، وقالت تقارير المستهلك إن سيارة جي إكس سريعة وهادئة، وتقدم قيادة سلسة وكابينة مريحة.

كما كانت تويوتا ولكزس من أكبر العلامات التجارية في قائمة “تقارير المستهلك” للسيارات الأكثر موثوقية للسنة السادسة على التوالي.

واحتلّت لكزس المرتبة الأولى بمتوسط درجات الثقة من 78 من أصل 100، واحتلت تويوتا المركز الثاني بمعدّل ثقة قدره 76 نقطة.

وقالت “كونسيومر ريبورتس”: “تعد لكزس مثالاً ممتازًا على مدى إمكانية الاعتماد على السيارات الفاخرة المتطورة تقنياً”.

ولم تتضمن القائمة أي من شركات صناعة السيارات الأمريكية، كما احتُلت المراكز الثلاثة الأخرى من قبل مازدا، كيا، وهوندا.

وقد حصل صانعو السيارات الأمريكية على ستة من 10 نقاط على قائمة تقارير المستهلك من السيارات الأقل موثوقية، مما يعكس ضعف أداء شركات صناعة السيارات الأمريكية على قائمة العلامات التجارية الأكثر موثوقية، وشكلت شركات صناعة السيارات الأمريكية تسع من العلامات التجارية العشرة الأقل موثوقية، ولم يتم وضع أي منها في قائمة أفضل 15 علامة تجارية.

وفيما يلي السيارات الـ10 الأكثر موثوقية، وفقا لتقارير المستهلك “كونسيومر ريبورتس”، بالصور:

10- تويوتا هايلاندر



9- كيا سيدونا

8- هوندا Fit



7- تويوتا بريوس

6- لكزس NX

5- تويوتا كورولا



4- مازدا MX-5 مياتا

3- تويوتا بريوس برايم

2- تويوتا بريوس سي

1-لكزس جي إكس

المصدر: سنيار

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