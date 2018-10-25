مجموعة كيا-هيونداي تكشف عن محركين جديدين

اقامت مجموعة كيا-هيونداي معرض محركات دولي جديد في كوريا والتي كشفت فيه عن محركين جديدين سيضافان في سياراتهم إبتداءً من منتصف العام المقبل.

المحرك الأول التي كشفت المجموعة عنه هو محرك 4 سلندر تيربو سعة 1.6 لتر T-GDi بقدرة حصانية تصل الى 180 حصان و 265 نيوتن-متر من عزم الدوران. ويتميز هذا المحرك بحصوله على خاصية إستمرار تغير الصمامات (CVVD) بالإضافة الى نظام إعادة تدوير غاز العادم منخفض الضغط (EGR) من أجل تقديم اقتصاد الوقود وانبعاثات قليلة.

أما المحرك الثاني هو محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر GDi بقوة تصل الى 194 حصان و 246 نيوتن-متر من عزم الدوران. ويتميز هذا المحرك بحصوله على نظام ضخ مباشر للوقود الى داخل المحرك, بالإضافة الى إمكانيته بالتحكم بدرجة الحرارة و الإحتكاكات. ويمكن إضافة تيربو للمحرك لينتج 300 حصان. يتوقع بأن تكون جينيسيس G80 بجيلها القادم أول سيارة تحصل على المحرك.