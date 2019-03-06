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توقعات: رغم الارتفاع... انخفاض الجنيه المصري قد يتزايد!

توقعات: رغم الارتفاع... انخفاض الجنيه المصري قد يتزايد!
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