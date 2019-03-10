تجارة دبي الخارجية غير النفطية تسجل 1.3 تريليون درهم في 2018

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم على نتائج تجارة دبي الخارجية غير النفطية للعام 2018.

وأكد سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أن تجارة دبي الخارجية واصلت أدائها القوي بتحقيق 1.3 تريليون درهم ما يعكس عمق الروابط التي تجمع الإمارة بشركائها التجاريين حول العالم.

وقال سموه إن النتائج القوية تدعم أهداف وثيقة الخمسين نحو إقامة خط دبي للحرير توازياً مع العمل على تأسيس أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، ترسيخاً لمكانة الإمارة كمحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن "قطاع التجارة أحد أعمدة منظومتنا الاقتصادية والعمل مستمر لتعزيز قدراته بتوظيف أحدث التقنيات وتزويده بأرقى الخدمات تأكيداً لدور دبي كحلقة وصل رئيسة لحركة التجارة العالمية".

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