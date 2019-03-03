شاهد: 10 سيارات كهربائية ستظهر لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 2019

سيارات كهربائية ستظهر لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 2019

في كل عام، يلتقي عمالقة صناعة السيارات، وأيضا الشركات الناشئة الصغرى، في معرض جنيف للسيارات، لعرض آخر إبداعاتها، وفي عام 2018 شهد المعرض ارتفاع عدد السيارات الفائقة، وفي معرض هذه السنة، نتوقع المزيد من السيارات الكهربائية التي سيتم الكشف عنها لأول مرة.

وفيما يلي 10 نماذج كهربائية لم يتم الكشف عنها رسميا، وستظهر لأول مرة في معرض جنيف 2019:

أستون مارتن lagonda: بعد إعادة إطلاق lagonda كعلامة تجارية خالية من الانبعاثات في معرض 2018، ستكشف أستون مارتن عن مفهوم lagonda all-terrain في عام 2019.



AUDI Q4 e-tron concept: بعد الكشف عن نظام e-tron في منتصف عام 2018 ومفهوم GT في أواخر عام 2018، تستعد أودي للكشف عن نموذجها Q4 e-tron في معرض السيارات لعام 2019.

GFG STYLE kangaroo: من المقرر أن يكون هذا العرض من أبرز العروض في عام 2019، وتوصف سيارة GFG STYLE بأنها سيارة SUV كهربائية فائقة.



هوندا E النموذج الأولي: سيعرض طراز هوندا E النسخة التجريبية لمفهوم EV الحضري، والذي تم عرضه لأول مرة في عام 2017.

سيارة كيا: ستكشف كيا لأول مرة مستقبلها الكهربائي في جنيف، ومن المقرر أن يكون ملفتا للنظر، وتزعم السيارة ذات الأبواب الأربعة الجريئة أنها تجمع بين عناصر مركبة رياضية ذات قوة عضلية وصالون عائلي للعائلة وسيارة كروس أوفر متعددة الاستخدامات.

ميتسوبيشي engelberg tourer: سيارة ميتسوبيشي إنجيلبيرج السياحية ستظهر عالميا في معرض جنيف للسيارات، وسيسلط مفهوم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة الضوء على التقدم الذي حققته العلامة التجارية اليابانية أثناء انتقالها إلى المستقبل الكهربائي.

مفهوم نيسان IMQ كروس: ستعكس انطلاقة مفهوم نيسان IMQ كروسوفر مستقبل العلامة التجارية للحركية الذكية.

بينينفارينا باتيستا: من المتوقع أن يتم الكشف عنها في ثلاثة نسخ مختلفة، وسوف تظهر بينينفارينا باتيستا في معرض جنيف للسيارات عام 2019.

škoda VISION iV: من خلال إلقاء نظرة على السيارة الكهربائية المستقبلية، فإن škoda VISION iV توفر محرك دفع رباعي خالٍ من الانبعاثات مع محركين.

فولكسفاغن. BUGGY: سيتم الكشف عن BUGGY في جنيف، وتأتي النسخة الكهربائية بدون سقف ثابت أو أبواب تقليدية.

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