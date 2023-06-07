1040 شاغر وظيفي في سوق دبي الحرة خلال 2023

كشف الرئيس التنفيذي لـ العمليات المشتركة في سوق دبي الحرة بمطار مدينة دبي السيد صلاح تهلك عن توفر ما يقارب الـ 1040 وظيفة في السوق الحرة خلال عام 2023.

1040 شاغر وظيفي في سوق دبي الحرة عام 2023

وقال السيد صلاح في تصريحات صحافية إن عمليات التوظيف متوقعة مع توقعات أن يستقبل مطار دبي أكثر من 83 مليون مسافر، بعد أن شهدت حركة السفر من وإلى مدينة دبي ارتفاعًا كبيرًا بسبب التدفق السياحي بسبب أهمية مدينة دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية حول العالم إلى جانب زخم انشطة الأعمال وتعزيز شركات الطيران عدد رحلاتها.

وأشار السيد صلاح إن زيادة رحلات السفر تعزز من الطلب في السوق الحرة، وهو ما يستدعي زيادة الموظفين واستقطاب الأشخاص المؤهلين والمدربين.

وأردف إن السوق تسعى بشكل مستمر إلى التطوير مواطبة أخر المستجدات في عالم الأسواق، كما أنها تحاول ان تكون دائمًا على أهبة الاستعداد لـ مواسم السفر، وتهدف إلى تقديم عروض ومنتجات تناسب جميع المناسبات والعطل الرسمية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي إلى أن المبيعات ارتفعت في العام الماضي بنسبة 78% عن عام 2021 بمبيعات وصلت إلى 6.33 مليارات درهم.

وفي العام الماضي تجاوزت معاملات البيع في السوق العام ما يقارب الـ 17.3 مليون معاملة، وتم بيع أكثر من 47.3 مليون وحدة سلعية.

والجدير بالذكر أن سوق دبي كانت قد حصدت جائزة أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط للعام الـ 22 على التوالي، في الحفل السنوي لتوزيع جوائز بزنس ترافلر ميدل إيست