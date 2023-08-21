13 حالة تتسبب بـ حجز سيارتك في مدينة دبي الإماراتية - والغرامة المترتبة

أقرت إمارة دبي في وقت سابق من هذا العام عدد من التعديلات على قانون المرور في إمارة دبي عقب مرسوم أصدره نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



وفرضت قواعد المرور الجديدة عقوبات أكثر صرامة فيما يخص المخالفات المرورية وحجز المركبات على النحو المنصوص عليه في المرسوم رقم 30 لعام 2023.



وتنص المادتان 2 و3 من المرسوم الجديد على حالات تمكن الشرطة على ضبط السيارة، في حين تنص المادتان 4 و5 على العقوبات التي ستفرض إذا ارتكب السائق أيا من الانتهاكات المدرجة، ووفقا للمواد.

الحالات التي تتسبب في حجز المركبة والغرامة المترتبة:

1-المشاركة في سباقات الشوارع دون إذن مسبق من الشرطة.

المبلغ المترتب للإفراج عن المركبة: 100,000 درهم.

2-قيادة الدراجات النارية الترفيهية على الطرق المعبدة.

المبلغ المترتب للإفراج عن الدراجة: 50,000 درهم.

3-إجراء تعديلات كبيرة على السيارة بطريقة تؤدي الى زيادة سرعتها او احداث ضوضاء اثناء التشغيل او القيادة.

المبلغ المترتب للإفراج عن السيارة: 10,000 درهم.

4-في حال تجاوز مبلغ الغرامات المرورية المفروضة على السيارة 6000 درهم.

وفقا للمادة 4 (ب) من المرسوم، يجب الافراج عن السيارة المحجوزة وفقا للحالة، بعد ان يدفع مالكها الغرامات المرورية المترتبة عليه.

5- القيادة بتهور أو بطريقة تشكل تهديدا على الحياة أو الممتلكات أو السلامة المرورية في الإمارة.

المبلغ المترتب للإفراج عن المركبة: 50,000 درهم.

6-الفرار من ضابط الشرطة.

المبلغ المترتب للإفراج عن المركبة: 10,000 درهم.



7-تخطي الإشارة المرورية الحمراء.

المبلغ المترتب للإفراج عن المركبة: 50,000 درهم.

8-قيادة المركبة على الشارع بدون لوحات ارقام.

المبلغ المترتب للإفراج عن المركبة: 10,000 درهم.



9-المركبات التي يجتمع سائقوها لمشاهدة السباقات أو التورط في فوضى وسباقات الشوارع للتباهي.

المبلغ المترتب للإفراج عن المركبة: 10,000 درهم.

10-التضليل المفرط لزجاج السيارة خارج الحد المسموح به أو تضليل زجاج السيارة الأمامي دون تصريح.

المبلغ المترتب للإفراج عن السيارة: 10,000 درهم.

11- قيادة مركبة بلوحات ارقام مزيفة أو مزورة أو محجوبة أو استخدامها بطريقة لا تتوافق مع القوانين المعمول بها في الامارة.

المبلغ المترتب للإفراج عن المركبة: 50,000 درهم.



12-ضرب سيارة الشرطة أو التسبب في ضرر لها عن عمد.

المبلغ المترتب للإفراج عن المركبة: 50,000 درهم.

13- قيادة من يقل عمرهم عن 18 عاما.

المبلغ المترتب للإفراج عن المركبة: 50,000 درهم.

ملاحظة: تتضاعف فترة حجز المركبة في حالة حجزها مرة أخرى في غضون عام واحد من حدوث نفس المخالفة التي حُجزت المركبة من اجلها سابقا، شريطة ألا تتجاوز فترة الحجز 90 يوما وألا يتجاوز مبلغ الإفراج 200,000 درهم.