13.2 مليار دولار قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا خلال 2018

تجاوزت القيمة الإجمالية للتبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية 13.2 مليار دولار (49 مليار درهم)، خلال عام 2018، منها 10.4 مليار دولار تجارة مباشرة، وأكثر من 2.8 مليار دولار حجم التجارة بين المناطق الحرة في البلدين، حسب تقرير صادر عن قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد.

وكشف التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن واردات الدولة من ألمانيا بلغت خلال عام 2018 نحو 10.9 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات غير النفطية من الإمارات للأسواق الألمانية حوالي 878 مليون دولار، بينما حقق نشاط إعادة التصدير بين البلدين نحو 1.4 مليار دولار.

وقال جمعة الكيت الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد للشؤون التجارة الخارجية، لـ«الاتحاد» إن العلاقات التجارية بين الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية من العلاقات المتميزة، حيث تمثل ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى دول العالم، وهو ما ظهر جلياً في الأرقام والبيانات التجارية بين البلدين.

وأضاف الكيت، أن الإمارات وألمانيا تتطلعان لتطوير آفاق التعاون التجاري بين البلدين إلى مستويات جديدة، فيما تعمل دولة الإمارات على تقليص حجم الفجوة في الميزان التجاري من خلال فتح منافذ جديدة للصادرات الإماراتية في الأسواق الألمانية خلال الفترة المقبلة.

وحول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، قال إن دولة الإمارات تعمل حالياً بالتعاون والتنسيق مع الجانب الألماني على دفع وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة مع أبراز أهمية موقع الإمارات للشركات الصينية.

وكشف التقرير أن الاستثمارات الألمانية في أسواق دولة الإمارات تجاوزت قيمتها ملياري دولار، حيث تعمل في السوق الإماراتي 16390 علامة تجارية ألمانية، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية الألمانية المسجلة في الإمارات نحو 517 وكالة، فيما وصل عدد الشركات الألمانية العاملة بالسوق الإماراتي حوالي 91 شركة.

وتعمل الشركات الألمانية في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والأنشطة المالية والتأمين، فضلاً عن قطاع الصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية والتشييد والبناء والنقل والتخزين، وقطاع المعلومات والاتصالات والتعليم.

أما رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في السوق الألماني، فقد بلغ 62 مليون دولار، بحسب تقرير قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، حيث جاءت شركة الاستثمارات البترولية وشركة مبادلة في مقدمة الشركات الإماراتية المستثمرة في الأسواق الألمانية، فضلاً عن شركة سيراميك رأس الخيمة ومجموعة دبي العالمية، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة، وشركة أبوظبي للاستثمار.

وتعمل الشركات الإماراتية المستثمرة في السوق الألماني في قطاعات صيانة محركات الطائرات وصناعة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وصناعة السيراميك والسيارات، فضلاً عن صناعة الأغلفة الخاصة بالمنتجات الغذائية وأشباه الموصلات، وتكنولوجيا المعلومات وتشغيل وتنمية المناطق الصناعية والاقتصادية.

وأكد الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد للشؤون التجارة الخارجية، أن شهر مارس الماضي شهد انعقاد جلسة حوارية موسعة على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي جاءت تحت عنوان «فرص الأعمال التجارية بين الإمارات وألمانيا» مؤكداً أن الجلسة حضرها أكثر من 114 شخصاً يمثلون مجموعة كبيرة من الشركات ومؤسسات الأعمال في جمهورية ألمانيا.

وأوضح الكيت أن الجلسة الحوارية كانت فرصة لتبادل الآراء المشتركة بين الجانبين في المواضيع والقضايا الاقتصادية والتجارية ومنها على سبيل المثال البنية التحتية للجيل الرابع للثورة الصناعية وتكاملها مع المسيرة التنموية لدولة الإمارات، فضلاً عن مناقشة الصناعة الرقمية والرعاية الصحية، إلى جانب المشاركة الفعالة لكافة الجهات السياحية بالدولة في فعاليات بورصة برلين للسياحة والسفر للترويج للمناطق السياحية بالدولة داخل السوق الألماني.