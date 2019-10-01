144.4 مليار درهم تصرفات البيع والرهن العقاري بدبي في 9 أشهر

سجلت تصرفات البيع والرهن العقاري في دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 144.4 مليار درهم، استحوذت الأراضي على 69% منها بقيمة تقدر بنحو 99.805 مليار درهم، مقابل 5.3% للمباني بقيمة 7.517 مليار درهم، فيما بلغت حصة الوحدات العقارية 25.7%.

وأفادت البيانات الإحصائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بوصول قيمة المبيعات العقارية إلى نحو 57 مليار درهم، حيث بلغت حصة الأراضي من إجمالي المبيعات نحو 37.59% بقيمة تقدر بنحو 21.28 مليار درهم، مقابل 10.2% لمبيعات المباني بقيمة 5.794 مليار درهم، وما نسبته 52.2% للوحدات العقارية التي سجلت مبيعات بقيمة 29.526.

وسجلت السوق العقارية في دبي معاملات رهن بقيمة إجمالية بلغت 87.7 مليار درهم، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت حصة الأراضي من إجمالي عمليات الرهن ما نسبته 89.5% بقيمة تقدر بنحو 78.52 مليار درهم، مقابل 2% لرهن المباني بقيمة 1.72 مليار درهم، مقابل حصة بلغت نسبتها 8.5% لرهن الوحدات العقارية بقيمة 7.530.

وفصلياً، بلغ إجمالي تصرفات البيع والرهن العقاري في دبي، خلال الربع الثالث من العام الحالي، 38.4 مليار درهم، منها 22.75 مليار درهم للأراضي، و2.793 مليار درهم للمباني، مقابل 12.89 مليار درهم للوحدات العقارية.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية في دبي، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام 2019، نحو 18.18 مليار درهم، توزعت بواقع 5.815 مليار درهم للأراضي و2.39 مليار درهم للمباني، ونحو 9.09 مليار درهم للوحدات العقارية.

وبلغت قيمة عمليات الرهن العقاري في دبي، خلال الربع الثالث من العام الحالي، 21.13 مليار درهم، توزعت بواقع 16.942 مليار درهم للأراضي، و401 مليون للمباني، ونحو 3.79 مليار درهم للوحدات العقارية.