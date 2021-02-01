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16مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي بنهاية 2020

منشور 01 شباط / فبراير 2021 - 09:02
16مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي بنهاية 2020
هناك ما يقرب من مليوني شخص جدد عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020 بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2019
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ظل معدل البطالة في منطقة اليورو بدون تغيير في شهر ديسمبر الماضي بالمقارنة مع شهر نوفمبر حيث بلغ 8.3 في المائة إلا أنه مازال أعلى من معدل العام السابق بحسب الأرقام الرسمية.

ظل معدل البطالة في منطقة اليورو بدون تغيير في شهر ديسمبر الماضي بالمقارنة مع شهر نوفمبر حيث بلغ 8.3 في المائة إلا أنه مازال أعلى من معدل العام السابق بحسب الأرقام الرسمية.

ويعد الرقم قفزة بنسبة 1 نقطة مئوية تقريبا بالمقارنة مع العام السابق.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 7.4 في المائة في ديسمبر 2019. ويعتبر أداء الاتحاد الأوروبي ككل أفضل من منطقة اليورو حيث وصل معدل البطالة إلى 7.5 في المائة في ديسمبر 2020 وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في الشهر السابق ولكنه ارتفع من 6.5 في المائة في ديسمبر 2019.

ويعني ذلك أن هناك 16 مليون رجل وامرأة عاطلون رسميا عن العمل في الكتلة بأكملها منهم 13.7 مليون في منطقة اليورو.

وكان هناك ما يقرب من مليوني شخص جدد عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020 بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2019. أما بالنسبة لمنطقة اليورو فيمثل هذا العدد قفزة بواقع 1.5 مليون شخص.

 

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Via SyndiGate.info


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